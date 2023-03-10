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Военный из Новосибирской области Алексей Зиневич погиб в СВО

10 марта 2023, 01:33
Фото: 1MI
Молодого человека похоронили 9 марта
Алексей Зиневич, военнослужащий из Барабинского района Новосибирской области, погиб в ходе СВО, сообщают в местной администрации.

В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Зиневич. Он отправился на СВО добровольцем, вступив в ЧВК «Вагнер».

Сибиряк родился в 1997 году. После окончания 9-го класса, пошел учиться в Куйбышевский политехнический колледж. У него остались четырёхлетняя дочка, отец и брат.

Молодой человек погиб при исполнении боевой задачи. Его похоронили 9 марта в Барабинском районе.

Военнослужащий из Новосибирской области Раис Абдулов погиб в зоне СВО
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Напомним, что ранее Раис Абдулов, военный из Чановского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Смерть#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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