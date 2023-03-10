Военный из Новосибирской области Алексей Зиневич погиб в СВО

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Published Сегодня, 01:33
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В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Зиневич. Он отправился на СВО добровольцем, вступив в ЧВК «Вагнер».
Сибиряк родился в 1997 году. После окончания 9-го класса, пошел учиться в Куйбышевский политехнический колледж. У него остались четырёхлетняя дочка, отец и брат.
Молодой человек погиб при исполнении боевой задачи. Его похоронили 9 марта в Барабинском районе.
Напомним, что ранее Раис Абдулов, военный из Чановского района Новосибирской области погиб в зоне СВО.