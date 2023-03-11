Незаконные киоски в Новосибирске снесут за 2,9 миллиона рублей

Стоит отметить, что недавно мэрией Новосибирска был заключен контракт на модернизацию трамвайного парка на 224,5 миллиона рублей. В рамках ремонта каждый вагон оснастят новым оборудованием и обеспечат обогрев внутри салона, а также системы видеонаблюдения и аудиоинформирования.