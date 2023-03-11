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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Незаконные киоски в Новосибирске снесут за 2,9 миллиона рублей

11 марта 2023, 10:04
Фото: atas.info
Незаконные киоски в Новосибирске находятся под угрозой сноса
В Новосибирске произведут демонтаж объектов нестационарной торговли. Соответствующий тендер объявила городская администрация.

Согласно условиям контракта, незаконно расположенные в городе киоски, торговые павильоны, автоматы, палатки, автофургоны, автолавки и другие объекты необходимо перенести в специализированные места хранения на Полякова, 2, корпус 1 и 2, Выборную, 211, корпус 1 и улица Игарскую, 20, корпус 5. Снос киосков обойдется городским властям почти в три миллиона рублей.

 

Стоит отметить, что недавно мэрией Новосибирска был заключен контракт на модернизацию трамвайного парка на 224,5 миллиона рублей. В рамках ремонта каждый вагон оснастят новым оборудованием и обеспечат обогрев внутри салона, а также системы видеонаблюдения и аудиоинформирования.

 

Напомним, что недавно мэр Анатолий Локоть назвал причины ухудшения экологии в Новосибирске. По его мнению, главный урон здоровью горожан наносят выхлопные газы.

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#Александр Ляхов#Город#Уличная торговля#Мэрия Новосибирска#Новосибирск
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