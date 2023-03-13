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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Раненого и измученного детеныша косули нашли под Новосибирском

13 марта 2023, 04:58
Фото: ВК/Подслушано в Маслянино
Животное могли загрызть собаки
В Маслянинском районе Новосибирской области был найден детеныш косули, которого ранили по неизвестным причинам, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в поселке Маслянино. Очевидцы нашли детеныша косули со следами насилия и написали об этом в ВК-группе «Подслушано в Маслянино».

На опубликованных фотографиях видно, как на обочине дороги в снегу лежит раненое животное, однако непонятно – живое оно или уже мертвое.

«На Стреленском пруду собаки загрызли», — уточнили свидетели происшествия.

Подробности этого инцидента неизвестны, однако в комментариях местные жители обвинили автора фотографий в том, что он додумался сфотографировать животное в крови. Другие же посетовали, что автор поста никак не помог детенышу:

«Зачем такое выкладывать»;
«Оставили животное умирать, могли бы и подобрать и помочь если животинка жива была. Ну вы блин люди даете. Представляю если собаки нападают на животных и такое с ними, что уж тут будет если стая голодных собак по селу гулять будет, и всем пофиг. И мер никаких»;
«Животное спасли?».
Волка заметили новосибирцы в селе Толмачево
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Напомним, что ранее в пригороде Новосибирска горожане заметили волка и написали об этом в соцсетях. Однако выяснилось, что люди спутали хищника с собакой. 

#Погиб#Животное#Животные#Общество#Экология#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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