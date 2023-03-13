Раненого и измученного детеныша косули нашли под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Инцидент произошел в поселке Маслянино. Очевидцы нашли детеныша косули со следами насилия и написали об этом в ВК-группе «Подслушано в Маслянино».
На опубликованных фотографиях видно, как на обочине дороги в снегу лежит раненое животное, однако непонятно – живое оно или уже мертвое.
«На Стреленском пруду собаки загрызли», — уточнили свидетели происшествия.
Подробности этого инцидента неизвестны, однако в комментариях местные жители обвинили автора фотографий в том, что он додумался сфотографировать животное в крови. Другие же посетовали, что автор поста никак не помог детенышу:
«Зачем такое выкладывать»;
«Оставили животное умирать, могли бы и подобрать и помочь если животинка жива была. Ну вы блин люди даете. Представляю если собаки нападают на животных и такое с ними, что уж тут будет если стая голодных собак по селу гулять будет, и всем пофиг. И мер никаких»;
«Животное спасли?».
Напомним, что ранее в пригороде Новосибирска горожане заметили волка и написали об этом в соцсетях. Однако выяснилось, что люди спутали хищника с собакой.