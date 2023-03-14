В Новосибирске готовы сдать ранее горевший пилон четвертого моста через Обь

В феврале текущего года новосибирцы стали очевидцами пожара на строительной площадке, в результате которой пострадал пилон моста. По данным регионального управления МЧС, загорелась деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. В результате возгорания никто не пострадал, площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров. Позже представители группы компаний «ВИС» заявили, что происшествие не отразится на строительстве.