В Новосибирске готовы сдать ранее горевший пилон четвертого моста через Обь

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
«Пилон вантового моста в Новосибирске достиг отметки в 112 метров и готов на 98%», - указано в телеграм-канале холдинга.
Возведение пилона ознаменует собой завершение одного из ключевых этапов по строительству четвертого моста через Обь. На данный момент забетонировано 112 из 114 метров, полностью работы завершатся к концу марта.
На данный момент пилон моста в виде буквы «Н» является самым масштабным сооружением мостовой переправы и одним из самых высоких в Сибири. На нем смонтируют вантовую систему для удержания пролета моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн, что позволит сохранить для новосибирцев парк «Городское начало».
По словам заместителя генерального директора производственной фирмы «ВИС» Владислава Вавилина, скоро будет дан старт работам по обстройке пилона под монтаж вантовой системы. Данная часть строительства начнется в апреле и продолжится до осени текущего года.
В феврале текущего года новосибирцы стали очевидцами пожара на строительной площадке, в результате которой пострадал пилон моста. По данным регионального управления МЧС, загорелась деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. В результате возгорания никто не пострадал, площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров. Позже представители группы компаний «ВИС» заявили, что происшествие не отразится на строительстве.