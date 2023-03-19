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Published Сегодня, 09:53
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В воскресенье, 19 марта, на трассах в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте компании "Сибуправтодор". Как отмечают дорожники, водителей в дороге может ожидать сильный боковой ветер и резкое снижение видимости из метели. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Автолюбителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию и быть максимально осторожными в пути.
Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание в ночь с 19 на 20 марта. Столбик термометра может опуститься до отметки 20 градусов ниже нуля.