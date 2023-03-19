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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

На дорогах Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

19 марта 2023, 09:53
Фото: 1MI
В пути автомобилистов может накрыть сильная метель

Штормовое предупреждение объявили в Новосиирской области 19 марта

Из-за серьезного ухудшения погоды на трассах региона объявили режим повышенной опасности

В воскресенье, 19 марта, на трассах в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте компании "Сибуправтодор". Как отмечают дорожники, водителей в дороге может ожидать сильный боковой ветер и резкое снижение видимости из метели. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Автолюбителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию и быть максимально осторожными в пути.

Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание в ночь с 19 на 20 марта. Столбик термометра может опуститься до отметки 20 градусов ниже нуля.

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#Метель#Дороги#Штормовое предупреждение#Транспорт#Новосибирская область
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