В Новосибирской области шестикласснику вручили орден Мужества погибшего на СВО брата

В апреле прошлого года Никита приезжал в родную школу, так как у него закончился контракт. По словам сотрудника учебного заведения, у парня были грустные глаза. С ним поговорили о дальнейших планах – возобновить учебу в техникуме. Выпускник сказал, что подумает.