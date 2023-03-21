В Новосибирской области шестикласснику вручили орден Мужества погибшего на СВО брата

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Как сообщает «Горсайт», Никита Ильминский вырос в городе Карасуке Новосибирской области. Он окончил школу № 5. Молодой человек отправился на СВО в 2022 году.
В апреле прошлого года Никита приезжал в родную школу, так как у него закончился контракт. По словам сотрудника учебного заведения, у парня были грустные глаза. С ним поговорили о дальнейших планах – возобновить учебу в техникуме. Выпускник сказал, что подумает.
В ноябре он вернулся на службу по контракту. Вскоре пришли вести о его гибели. С юношей простились в Доме культуры железнодорожников. В тот день его младшему брату-шестикласснику вручили орден Мужества бойца.
Напомним, ранее были опубликованы фото могил погибших военных на СВО. Также читайте о тех, кто погиб в феврале-2023 в зоне СВО.