atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

В Новосибирской области шестикласснику вручили орден Мужества погибшего на СВО брата

21 марта 2023, 04:01
Фото: Горсайт, представила Татьяна Гичкаленко
Молодой человек планировал доучиться в техникуме
Молодой 22-летний военнослужащий Никита Ильминский из Карасука погиб в зоне СВО. На похоронах вручили посмертный орден Мужества

Как сообщает «Горсайт», Никита Ильминский вырос в городе Карасуке Новосибирской области. Он окончил школу № 5. Молодой человек отправился на СВО в 2022 году.

В апреле прошлого года Никита приезжал в родную школу, так как у него закончился контракт. По словам сотрудника учебного заведения, у парня были грустные глаза. С ним поговорили о дальнейших планах – возобновить учебу в техникуме. Выпускник сказал, что подумает.

В ноябре он вернулся на службу по контракту. Вскоре пришли вести о его гибели. С юношей простились в Доме культуры железнодорожников. В тот день его младшему брату-шестикласснику вручили орден Мужества бойца.

Напомним, ранее были опубликованы фото могил погибших военных на СВО. Также читайте о тех, кто погиб в феврале-2023 в зоне СВО.

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
Узнать подробнее
Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
Сегодня, 06:02
Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске
Вчера, 07:40
«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
Вчера, 06:02
Названо точное время начала весеннего равноденствия-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:00
Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране
Сегодня, 01:35
Что сотворят в Первомайском сквере в ходе реконструкции летом 2023
Вчера, 12:21