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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Под Новосибирском полиция разыскивает беглого наркопреступника

22 марта 2023, 03:49
Фото: ГУ МВД региона
Мужчина скрывается от правоохранителей
Правоохранители разыскивают наркопреступника в Новосибирской области, подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как говорится в ориентировке, разыскивается Мамедов Элчин Габили оглы. Ему 35 лет. Мужчина скрывается от полицейских.

Разыскиваемый обвиняется по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемого, просьба позвонить по телефонам: 8-383-48-21-102, 8-383-48-22-271 или 112.

Напомним, что ранее из новосибирской психбольницы сбежал пациент - его уже нашли. 

Названы подробности побега пациента из психбольницы в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Розыск#Полиция#Преступление#Преступник#Наркотики#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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