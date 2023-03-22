Под Новосибирском полиция разыскивает беглого наркопреступника

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Как говорится в ориентировке, разыскивается Мамедов Элчин Габили оглы. Ему 35 лет. Мужчина скрывается от полицейских.
Разыскиваемый обвиняется по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».
Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемого, просьба позвонить по телефонам: 8-383-48-21-102, 8-383-48-22-271 или 112.
Напомним, что ранее из новосибирской психбольницы сбежал пациент - его уже нашли.