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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Блогер проиграл суд Росгвардии после лингвистической экспертизы его оскорблений

23 марта 2023, 14:53
Фото: 1MI
Новосибирец возместит Росгвардии моральный ущерб
В Дзержинском районном суде Новосибирска вынесли решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников Росгвардии. Известный YouTube-блогер Иван Фролов должен удалить соответствующие видеозаписи.

Как сообщает precedent.tv, иск со стороны регионального управления Росгвардии удовлетворен частично. Иван Фролов обязан компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей и возместить расходы на лингвистическую экспертизу видеозаписей - 70 тысяч рублей. Также ролики, связанные с Росгвардией, необходимо удалить. Сам блогер не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

 

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Инцидент произошел в 2021 году. Новосибирец решил проверить качество продукции в магазине «Ярче» на улице Забалуева и с этой целью съел мороженое в очереди на кассе. Несмотря на то, что блогер был готов оплатить товар и положил на кассу пятитысячную купюру, продавцы вызвали Росгвардию.  Прибывшие сотрудники забрали мужчину с собой на основании статьи 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) для разбирательства.

По словам Фролова, на него надели наручники, а в автомобиле Росгвардии он потерял сознание из-за духоты. Позже новосибирец опубликовал видео на YouTube, где по мнению истцов, в очень грубых выражениях охарактеризовал работу ведомства и подверг сомнению профессиональные качества сотрудников.

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Стоит отметить, что действия видеоблогера часто вызывают общественный резонанс. В частности, Иван Фролов негативно высказывался о вакцинации против коронавируса и даже посетил один из пунктов в костюме Смерти, а в другой вызвал полицию.

Напомним, что недавно новосибирскую блогершу Анну Калинину выставили из такси за отказ оплатить лишние минуты ожидания. Девушка оставила гневный отзыв в соцсетях.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Происшествия#Суд#Росгвардия#Блогер#Магазин#YouTube#Оскорбление
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