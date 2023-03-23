Блогер проиграл суд Росгвардии после лингвистической экспертизы его оскорблений

Инцидент произошел в 2021 году. Новосибирец решил проверить качество продукции в магазине «Ярче» на улице Забалуева и с этой целью съел мороженое в очереди на кассе. Несмотря на то, что блогер был готов оплатить товар и положил на кассу пятитысячную купюру, продавцы вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники забрали мужчину с собой на основании статьи 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) для разбирательства.