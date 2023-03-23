Блогер проиграл суд Росгвардии после лингвистической экспертизы его оскорблений

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Как сообщает precedent.tv, иск со стороны регионального управления Росгвардии удовлетворен частично. Иван Фролов обязан компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей и возместить расходы на лингвистическую экспертизу видеозаписей - 70 тысяч рублей. Также ролики, связанные с Росгвардией, необходимо удалить. Сам блогер не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
Инцидент произошел в 2021 году. Новосибирец решил проверить качество продукции в магазине «Ярче» на улице Забалуева и с этой целью съел мороженое в очереди на кассе. Несмотря на то, что блогер был готов оплатить товар и положил на кассу пятитысячную купюру, продавцы вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники забрали мужчину с собой на основании статьи 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) для разбирательства.
По словам Фролова, на него надели наручники, а в автомобиле Росгвардии он потерял сознание из-за духоты. Позже новосибирец опубликовал видео на YouTube, где по мнению истцов, в очень грубых выражениях охарактеризовал работу ведомства и подверг сомнению профессиональные качества сотрудников.
Стоит отметить, что действия видеоблогера часто вызывают общественный резонанс. В частности, Иван Фролов негативно высказывался о вакцинации против коронавируса и даже посетил один из пунктов в костюме Смерти, а в другой вызвал полицию.
Напомним, что недавно новосибирскую блогершу Анну Калинину выставили из такси за отказ оплатить лишние минуты ожидания. Девушка оставила гневный отзыв в соцсетях.