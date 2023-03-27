В Новосибирске достроили чуть не сгоревший пилон четвертого моста через Обь

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
«В минувшие выходные строительным дивизионом Группы «ВИС» завершено бетонирование последних захваток пилона вантового моста через реку Обь в Новосибирске. Всего в монолитное тело пилона залито 10 312 кубометров бетона. Работы были разделены на 29 захваток по 4 метра, последние захватки – по 2 метра», - указано в телеграм-канале холдинга.
Пилон, имеющий форму буквы «Н», представляет собой две монолитные опоры, соединенные перемычками. По словам заместителя генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС» Владислава Вавилина, после завершения строительных работ по возведению конструкции начнется монтаж вантовой системы. Согласно проекту, вантовый участок будет удерживать пролет длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн с помощью семидесяти стальных тросов.
Строительство четвертого моста через Обь является крупнейшей в Сибири концессией в сфере транспорта, призванного разгрузить транспортный поток в Новосибирске. Однако аудиторы контрольно-счетной палаты уже выявили нарушения в проекте и критическое отставание по срокам, несмотря на вложенные 18 миллиардов рублей. Также недовольство новосибирцев вызвали пробки из-за необходимости временно перекрыть участок, на котором ведется строительство. Стоит также отметить, что проезд по мосту после открытия станет платным.
Внимание горожан привлек и пожар на строительной площадке. Тогда чуть было не сгорел пилон возводимого моста.
Напомним, что atas.info выяснил, когда должны запустить проект Центрального моста через реку Обь в Новосибирске и сколько придется платить за проезд автомобилистам.