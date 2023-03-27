В Новосибирске достроили чуть не сгоревший пилон четвертого моста через Обь

Строительство четвертого моста через Обь является крупнейшей в Сибири концессией в сфере транспорта, призванного разгрузить транспортный поток в Новосибирске. Однако аудиторы контрольно-счетной палаты уже выявили нарушения в проекте и критическое отставание по срокам, несмотря на вложенные 18 миллиардов рублей. Также недовольство новосибирцев вызвали пробки из-за необходимости временно перекрыть участок, на котором ведется строительство. Стоит также отметить, что проезд по мосту после открытия станет платным.