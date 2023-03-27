В Новосибирске продают созданные нейросетью кроссовки рококо за 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Несуществующие кроссовки представлены в стиле рококо. Судя по объявлению, необычную обувь производят по индивидуальному заказу.
Возможен вариант и самовывоза – продавец указал точку на площади Карла Маркса на левом берегу.
Кроссовки в аристократичном стиле нарисовала нейросеть. За основу были взяты кроссовки зарубежного бренда Nike.
За обувь просят 35 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что продавец не отвечает на сообщения. Также читайте, что ранее в Новосибирске активно скупали резиновые сапоги от зарубежного бренда.