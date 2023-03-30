"Это будет единое спортивно-рекреационное пространство", - охарактеризовала концепцию Анна Терешкова. По ее словам, будут предусмотрены дорожки для бегунов и велосипедистов, зимой на их мете будет лыжня. Оборудуют несколько площадок для занятий экстремальными видами спорта, площадку для проведения фестивалей и концертов.