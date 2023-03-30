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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

В Новосибирске построят гигантский парк в 370 гектаров на берегу Оби

30 марта 2023, 06:36
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Спортивно-рекреационная зона соеденит парк "Арена" с Бугринской рощей

В Новосибирске представили план благоустройства от парка "Арена" до Бугринской рощи

Губернатор Новосибирской области поддержал создание огромной рекреационной зоны между Октябрьским и Бугринским мостами Новосибирска. Она станет самым большим парком в городе

В четверг, 30 марта, губернатору Андрею Травникову презентовали концепцию благоустройства пространства на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска, которое соединит действующий парк "Арена" около нового ЛДС и Бугринскую рощу. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, глава региона одобрил создание рекреационной зоны общей площадью около 370 гектаров, которая станет самым большим парков в городе.

"Это будет единое спортивно-рекреационное пространство", - охарактеризовала концепцию Анна Терешкова. По ее словам, будут предусмотрены дорожки для бегунов и велосипедистов, зимой на их мете будет лыжня. Оборудуют несколько площадок для занятий экстремальными видами спорта, площадку для проведения фестивалей и концертов.

"Будет историческая часть, которая будет рассказывать, как жили, чем занимались сибиряки до городского периода. Это будет проект обучения через развлечение… Вы сможете сделать что-то своими руками, создать какие-то инструменты, которые выпускались тогда людьми. Вы сможете смастерить собственную лодку, сможете поучаствовать в квесте "Узнай свой край". И плюс детский технопарк", - сказала вице-мэр в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Предполагается, что скоро начнется разработка дизайн-макета будущего рекреационного пространства. Точные сроки создания парка и уровень финансовых затрат Анна Терешкова не уточнила.

 

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#Парк#Парк "Арена"#Бугринская роща#Город#Новосибирск
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