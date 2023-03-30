Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В четверг, 30 марта, губернатору Андрею Травникову презентовали концепцию благоустройства пространства на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска, которое соединит действующий парк "Арена" около нового ЛДС и Бугринскую рощу. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, глава региона одобрил создание рекреационной зоны общей площадью около 370 гектаров, которая станет самым большим парков в городе.
"Это будет единое спортивно-рекреационное пространство", - охарактеризовала концепцию Анна Терешкова. По ее словам, будут предусмотрены дорожки для бегунов и велосипедистов, зимой на их мете будет лыжня. Оборудуют несколько площадок для занятий экстремальными видами спорта, площадку для проведения фестивалей и концертов.
"Будет историческая часть, которая будет рассказывать, как жили, чем занимались сибиряки до городского периода. Это будет проект обучения через развлечение… Вы сможете сделать что-то своими руками, создать какие-то инструменты, которые выпускались тогда людьми. Вы сможете смастерить собственную лодку, сможете поучаствовать в квесте "Узнай свой край". И плюс детский технопарк", - сказала вице-мэр в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Предполагается, что скоро начнется разработка дизайн-макета будущего рекреационного пространства. Точные сроки создания парка и уровень финансовых затрат Анна Терешкова не уточнила.