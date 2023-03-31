Бесхозную стелу с гвардейской символикой заберет мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска администрацией Ленинского района была проведена инвентаризация […]. Было установлено, что стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии» не оформлен в установленном порядке», - цитирует precedent.tv администрацию города Новосибирска.
Самовольно поставленный объект был обнаружен еще в 2022 году. 23 марта на сайте мэрии Новосибирска появилось объявление, в котором автора стелы просили откликнуться для решения дальнейшей судьбы памятника. В итоге памятный знак признали бесхозным имуществом, сейчас решается его передача в оперативное управление.
Стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» находится на улице Троллейной, 130а рядом с торговым центром «Континент». Арт-объект посвящен памяти 9-й гвардейской дивизии, в 1941 принимавшей участие в решающих боях при обороне Москвы. Изначально сформированная на Дальнем Востоке, дивизия закончила войну на территории Прибалтики, а в ее составе воевало множество уроженцев Сибири. Позже гвардейскую дивизию удостоили ордена Красного знамени.
Стоит отметить, что в Новосибирске неоднократно возникали скандалы с памятными стелами. Самым свежим стал суд над главой администрации Центрального района Сергеем Канунниковым, которого обвиняют в халатности, приведшей к разрушению и сносу памятника в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стела проржавела до буквального разрушения каркаса, а на поверхность неоднократно наносились граффити.
Напомним, что в ноябре прошлого года на площади Калинина в Новосибирске поставили новую стелу «Город трудовой доблести». Она посвящена труженикам тыла в годы ВОВ. Ее открытие сопровождали масштабные торжества с участием первых лиц города и области.