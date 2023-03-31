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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Бесхозную стелу с гвардейской символикой заберет мэрия Новосибирска

31 марта 2023, 12:09
Фото: precedent.tv
Памятная стела признана бесхозной

В Новосибирске решили судьбу стелы с гвардейской символикой

Памятная стела «Паспорт 9-й гвардейской дивизии», расположенная в Ленинском районе города, признана бесхозной. Неизвестный энтузиаст, поставивший арт-объект на муниципальной земле, предпочел остаться неизвестным. Теперь памятник передадут на баланс города.

«Совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска администрацией Ленинского района была проведена инвентаризация […]. Было установлено, что стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии» не оформлен в установленном порядке», - цитирует precedent.tv администрацию города Новосибирска.

Самовольно поставленный объект был обнаружен еще в 2022 году. 23 марта на сайте мэрии Новосибирска появилось объявление, в котором автора стелы просили откликнуться для решения дальнейшей судьбы памятника. В итоге памятный знак признали бесхозным имуществом, сейчас решается его передача в оперативное управление.

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Стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» находится на улице Троллейной, 130а рядом с торговым центром «Континент». Арт-объект посвящен памяти 9-й гвардейской дивизии, в 1941 принимавшей участие в решающих боях при обороне Москвы. Изначально сформированная на Дальнем Востоке, дивизия закончила войну на территории Прибалтики, а в ее составе воевало множество уроженцев Сибири. Позже гвардейскую дивизию удостоили ордена Красного знамени.

Стоит отметить, что в Новосибирске неоднократно возникали скандалы с памятными стелами. Самым свежим стал суд над главой администрации Центрального района Сергеем Канунниковым, которого обвиняют в халатности, приведшей к разрушению и сносу памятника в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стела проржавела до буквального разрушения каркаса, а на поверхность неоднократно наносились граффити.

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Напомним, что в ноябре прошлого года на площади Калинина в Новосибирске поставили новую стелу «Город трудовой доблести». Она посвящена труженикам тыла в годы ВОВ. Ее открытие сопровождали масштабные торжества с участием первых лиц города и области.

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