Бесхозную стелу с гвардейской символикой заберет мэрия Новосибирска

Стоит отметить, что в Новосибирске неоднократно возникали скандалы с памятными стелами. Самым свежим стал суд над главой администрации Центрального района Сергеем Канунниковым, которого обвиняют в халатности, приведшей к разрушению и сносу памятника в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стела проржавела до буквального разрушения каркаса, а на поверхность неоднократно наносились граффити.