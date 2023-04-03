В воскресенье, 2 апреля в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский (Максим Фомин настоящее имя). В зале на этой вечеринке было около ста человек, более 20 посетителей пострадали.