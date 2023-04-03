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«Покойся с миром»: новосибирцы скорбят по погибшему при взрыве военкору Татарскому

3 апреля 2023, 01:42
Фото: депутат Ростислав Антонов/ВК
Владлен Татарский с гуманитарным грузом от новосибирцев

Новосибирцы скорбят по погибшему при взрыве военкору Владлену Татарскому

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор, известный блогер Владлен Татарский. Что известно в настоящий момент и что говорят новосибирцы.

В воскресенье, 2 апреля в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский (Максим Фомин настоящее имя). В зале на этой вечеринке было около ста человек, более 20 посетителей пострадали.

Известно, что у блогера Татарского проходил творческий вечер. Предварительно сообщается, что взрывное устройство принесла в кафе молодая девушка, которую сейчас допрашивают следователи. Новосибирцы не остались равнодушными к потере. Депутат горсовета Ростислав Антонов написал на своей ВК-странице следующие слова:

«Спи спокойно, Брат. Сегодня, ориентировочно в 18.05-18.10 по московскому времени в результате теракта в Санкт-Петербурге был убит Владлен Татарский (Максим Фомин). Это второе убийство близкого мне человека, совершенное украинскими спецслужбами. Считал и считаю киевский режим террористическим, а практики им применяемые людоедскими», — отреагировал на гибель товарища народный избранник.
Новосибирский депутат Антонов и блогер Татарский Новосибирский депутат Антонов и блогер Татарский
Новосибирский депутат Антонов и блогер Татарский
Фото: Ростислав Антонов/ВК

Еще один депутат горсовета Антон Тыртышный тоже был знаком с погибшим военкором Владленом Татарским. На своей ВК-странице он написал, что последнее время блогер занимался вопросами совершенствования боеспособности российской армии:

«Убит самый известный российский военкор и ополченец Донбасса Владлен Татарский. Теракт во время встречи с читателями в Санкт-Петербурге. Я читал его каждый день, хотя не во всем был с ним согласен. Конечно, он был неистовым воином реального фронта, и фронта идеологического. Последние месяцы он посвятил себя вопросам совершенствования боеспособности нашей армии. Сильно мешал, видимо, врагам внешним и внутренним. Покойся с миром!», — сказал депутат.
Новосибирский депутат Тыртышный и военкор Татарский Новосибирский депутат Тыртышный и военкор Татарский
Новосибирский депутат Тыртышный и военкор Татарский
Фото: Антон Тыртышный

Жители Новосибирска также оставляют комментарии в соцсетях, выражая соболезнования в связи с потерей военкора:

«Достойного человека потеряли».
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#Эмилия Губарева#Погиб#Взрыв#Блогер#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Санкт-Петербург
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