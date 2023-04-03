«Вел себя грубо»: в Новосибирске прохожий поругался с полицейским

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 03:49
Инцидент произошел в ночь на 2 апреля в Кировском районе. Там гуляли молодые люди в компании пары, которая в какой-то момент начала громко выяснять отношения. Их услышал полицейский и вмешался.
Мимо в этот момент проходили сосед сорившихся парня и девушки. Он услышал, как грубо с ними общается правоохранитель и начал снимать его на камеру телефона.
«Сосед просто подошли узнать, что произошло. Полицейский ему тоже вроде как нагрубил. Парень начал снимать все на камеру, потом и полицейский достал телефон и понеслось… Пытались даже друг у друга их отобрать. После этого парня задержали», - анонимно рассказал очевидец конфликта.
В ГУ МВД по Новосибирской области факт инцидента подтвердили. В ведомстве сообщили, что полицейского вызвали на адрес из-за бытового конфликта. Один из местных жителей начал вести себя неадекватно и его задержали.
Сейчас правоохранители проводят проверку.