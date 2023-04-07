Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Новый парк благоустроят в Первомайском районе Новосибирска вдоль улицы Заречная (от железнодорожного моста до ул. Заречная, 45).
На озелененной территории проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки. В парке будет несколько детских и спортивных площадок, пункты проката, площадки для дрессировки собак, смотровые площадки, туалет.
Выбрать название для парка может каждый желающий новосибирец. Голосование проведут с 15 апреля по 31 мая 2023.
Напомним, что в Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году.
Зеленую зону планируют обустроить на берегах реки Каменки в Дзержинском районе.