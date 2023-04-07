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Как будет выглядеть новый парк в пойме реки Иня в Новосибирске - фото проекта

7 апреля 2023, 06:16
Фото: ТГ-канал Анна Терешкова
Новый парк создадут в Первомайском районе

В Новосибирске показали, как благоустроят новый парк в пойме реки Иня

Благоустройство территории в пойме реки Иня в Новосибирске начнется в 2024 году. Проект озеленения показала вице-мэр Анна Терешкова в своем ТГ-канале.

Новый парк благоустроят в Первомайском районе Новосибирска вдоль улицы Заречная (от железнодорожного моста до ул. Заречная, 45).

На озелененной территории проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки. В парке будет несколько детских и спортивных площадок, пункты проката, площадки для дрессировки собак, смотровые площадки, туалет.

Выбрать название для парка может каждый желающий новосибирец. Голосование проведут с 15 апреля по 31 мая 2023.

Фото: ТГ-канал Анна Терешкова
В Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году
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Напомним, что в Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году. 
Зеленую зону планируют обустроить на берегах реки Каменки в Дзержинском районе. 

#Эмилия Губарева#Парк#Благоустройство#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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