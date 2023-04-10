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Под Новосибирском приставы сидели 5 часов в засаде из-за Lexus LX 570

10 апреля 2023, 04:39
Фото: УФССП по Новосибирской области
Машину изъяли
В городе Оби Новосибирской области приставы сидели несколько часов в засаде ради автомобиля премиум-класса, подробности назвали в УФССП региона.

Как уточнили в ведомстве приставов, судебные приставы находились 5 часов в засаде в одном из дворов города Обь. Они поджидали автомобиль, который находится в розыске.

Известно, что имущество одной из компаний распродают, чтобы погасить задолженность. Автомобиль Lexus LX 570 принадлежит этой организации. Сам должник был ранее руководителем банкротящейся компании.

Сотрудники нашли место парковки автомобиля и дожидались приезда машины. Должник заехал на территорию и его окружили. Водителю вручили исполнительный лист и изъяли машину.

Напомним, что ранее рэперу Даве из Новосибирска вручили второй штраф за неправильную парковку. 

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#Автомобиль#Приставы#УФССП#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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