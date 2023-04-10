Под Новосибирском приставы сидели 5 часов в засаде из-за Lexus LX 570

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Как уточнили в ведомстве приставов, судебные приставы находились 5 часов в засаде в одном из дворов города Обь. Они поджидали автомобиль, который находится в розыске.
Известно, что имущество одной из компаний распродают, чтобы погасить задолженность. Автомобиль Lexus LX 570 принадлежит этой организации. Сам должник был ранее руководителем банкротящейся компании.
Сотрудники нашли место парковки автомобиля и дожидались приезда машины. Должник заехал на территорию и его окружили. Водителю вручили исполнительный лист и изъяли машину.
Напомним, что ранее рэперу Даве из Новосибирска вручили второй штраф за неправильную парковку.