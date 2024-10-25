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УФССП

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2024
Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы
Автомобиль УАЗ найденный судебными приставами на территории гобольницы Новосибирска может быть продан, если владелец не погасит долг в размере 631 000 рублей.
25 октября, 03:05
Противотанковую мину нашли в микрорайоне Новосибирска
10 октября, 10:34
98 штрафов накопил автомобильный перекупщик из Новосибирска
В Новосибирске мужчина выплатил почти сотню штрафов судебным приставам, о чем сообщили в ведомстве.
22 мая, 02:18
2023
Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-теста
Мужчина из Новосибирска не выплачивал алименты, а затем избавился от долгов после проведения ДНК-теста на отцовство и успешного обращения в суд.
7 августа 2023, 03:09
В Новосибирске женщина выплатила бывшему мужу 5,3 млн за Mercedes-Benz
Жительница Новосибирска заплатила бывшему мужу 5,3 млн рублей за автомобиль Mercedes-Benz GLE после блокировки счетов и запрета на выезд за пределы РФ.
28 июля 2023, 04:11
Под Новосибирском приставы сидели 5 часов в засаде из-за Lexus LX 570
В городе Оби Новосибирской области приставы сидели несколько часов в засаде ради автомобиля премиум-класса, подробности назвали в УФССП региона.
10 апреля 2023, 04:39
2022
Неудачное возвращение: приставы поймали отца-алиментщика на вокзале под Новосибирском
12 июля 2022, 10:28
Новосибирец выплатил алименты ради отпуска и сохранения репутации на работе
17 июня 2022, 11:29

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