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Posted 10 октября, 10:34

Published 10 октября, 10:34

Modified 10 октября, 10:36

Updated 10 октября, 10:36

Мину нашли за мусорным баком

Противотанковую мину нашли в микрорайоне Новосибирска

10 октября 2024, 10:34
Фото: 1MI
Мину нашли за мусорным баком
10 октября в микрорайоне Нахаловка Новосибирска сотрудник службы судебных приставов обнаружил мину, лежащую за мусорным баком. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по региону.

В Новосибирске сотрудник службы судебных приставов обнаружил подозрительный предмет, напоминающий мину, за мусорным баком. Инцидент произошел в микрорайоне Нахаловка на улице Сургутская. Младший лейтенант Рудольф Келлер, находившийся на выходном, узнал о находке от соседа, который вместе с детьми заметил странное устройство, лежащее в траве. Чтобы проверить информацию, Келлер отправился на место и действительно обнаружил объект, внешне напоминающий советскую противотанковую мину.

Не теряя времени, Келлер вызвал экстренные службы и оперативно огородил территорию, чтобы предотвратить возможные последствия. На место прибыли представители МЧС, полицейские и саперы. Специалисты обследовали находку и установили, что это учебная противотанковая мина, которая не представляет опасности.

Фото: УФССП России по Новосибирской области

Боеприпас передали в руки правоохранительных органов для дальнейших действий. Ситуация подчеркнула важность своевременных мер безопасности и бдительности. Несмотря на то, что мина была учебной, оперативная реакция Келлера и спецслужб помогла избежать потенциальной угрозы и предотвратить панику среди местных жителей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#УФССП#Саперы#Мина
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