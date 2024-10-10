Противотанковую мину нашли в микрорайоне Новосибирска

Posted 10 октября, 10:34
Published 10 октября, 10:34
Modified 10 октября, 10:36
Updated 10 октября, 10:36
В Новосибирске сотрудник службы судебных приставов обнаружил подозрительный предмет, напоминающий мину, за мусорным баком. Инцидент произошел в микрорайоне Нахаловка на улице Сургутская. Младший лейтенант Рудольф Келлер, находившийся на выходном, узнал о находке от соседа, который вместе с детьми заметил странное устройство, лежащее в траве. Чтобы проверить информацию, Келлер отправился на место и действительно обнаружил объект, внешне напоминающий советскую противотанковую мину.
Не теряя времени, Келлер вызвал экстренные службы и оперативно огородил территорию, чтобы предотвратить возможные последствия. На место прибыли представители МЧС, полицейские и саперы. Специалисты обследовали находку и установили, что это учебная противотанковая мина, которая не представляет опасности.
Боеприпас передали в руки правоохранительных органов для дальнейших действий. Ситуация подчеркнула важность своевременных мер безопасности и бдительности. Несмотря на то, что мина была учебной, оперативная реакция Келлера и спецслужб помогла избежать потенциальной угрозы и предотвратить панику среди местных жителей.