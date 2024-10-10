Противотанковую мину нашли в микрорайоне Новосибирска

В Новосибирске сотрудник службы судебных приставов обнаружил подозрительный предмет, напоминающий мину, за мусорным баком. Инцидент произошел в микрорайоне Нахаловка на улице Сургутская. Младший лейтенант Рудольф Келлер, находившийся на выходном, узнал о находке от соседа, который вместе с детьми заметил странное устройство, лежащее в траве. Чтобы проверить информацию, Келлер отправился на место и действительно обнаружил объект, внешне напоминающий советскую противотанковую мину.