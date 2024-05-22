98 штрафов накопил автомобильный перекупщик из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Мужчина получил 98 административных штрафов. Они касаются дорожного движения. Общая сумма достигала 79 тысяч рублей.
Однако должник их мало того, что игнорировал, но и решил обжаловать в суде, который впоследствии это требование отклонил. Тогда приставы ему ввели ряд запретов. Самый строгий — заблокировал счета.
29-летний мужчина, поняв, что с долгами ему тяжело, решил оплатить все задолженности. Помимо основного долга, ему пришлось выплатить исполнительный сбор. Тогда все ограничения были сняты. Известно, что сибиряк занимается купле-продажей автомобилей. В народе таких называют перекупами.