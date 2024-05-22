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Новосибирец выплатил все штрафы

98 штрафов накопил автомобильный перекупщик из Новосибирска

22 мая 2024, 02:18
Фото: 1MI
Новосибирец выплатил все штрафы
В Новосибирске мужчина выплатил почти сотню штрафов судебным приставам, о чем сообщили в ведомстве.

Мужчина получил 98 административных штрафов. Они касаются дорожного движения. Общая сумма достигала 79 тысяч рублей.

Однако должник их мало того, что игнорировал, но и решил обжаловать в суде, который впоследствии это требование отклонил. Тогда приставы ему ввели ряд запретов. Самый строгий — заблокировал счета.

29-летний мужчина, поняв, что с долгами ему тяжело, решил оплатить все задолженности. Помимо основного долга, ему пришлось выплатить исполнительный сбор. Тогда все ограничения были сняты. Известно, что сибиряк занимается купле-продажей автомобилей. В народе таких называют перекупами.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#УФССП#Приставы#Штраф
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