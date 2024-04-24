Полумиллионный штраф выплатит новосибирский бар «Элтон» за пропаганду ЛГБТ*

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Новосибирский бар «Элтон» (сейчас носит название «Бритни») оштрафован судом за пропаганду ЛГБТ*. Согласно сообщению пресс-службы Управления судебного департамента, бар был использован для съемок фильма «Новосибирск. Квирография, Квирография, серия 3», который впоследствии был опубликован на YouTube-канале Карена Шаиняна**. Суд признал видео популяризацией нетрадиционных отношений. Кроме того, в телеграм-канале Elton bar & Blue Piano bar было опубликовано несколько материалов, содержащих запрещенный контент.
Адвокат, представляющий интересы бара, заявил в суде, что Шаинян** не является сотрудником заведения, и телеграм-канал «Elton bar & Blue Piano bar Новосибирск» не связан с ООО «Элтон Джон».
Суд изучил содержимое видеоролика и скриншоты из телеграм-канала на семи страницах и признал заведение виновным. Наказание составило 500 тысяч рублей.
* 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистской организацией.
** В апреле 2022 года Минюст РФ признал Карена Шаиняна иноагентом.