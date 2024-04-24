Полумиллионный штраф выплатит новосибирский бар «Элтон» за пропаганду ЛГБТ*

Новосибирский бар «Элтон» (сейчас носит название «Бритни») оштрафован судом за пропаганду ЛГБТ*. Согласно сообщению пресс-службы Управления судебного департамента, бар был использован для съемок фильма «Новосибирск. Квирография, Квирография, серия 3», который впоследствии был опубликован на YouTube-канале Карена Шаиняна**. Суд признал видео популяризацией нетрадиционных отношений. Кроме того, в телеграм-канале Elton bar & Blue Piano bar было опубликовано несколько материалов, содержащих запрещенный контент.