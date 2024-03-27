Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок

Полиция подозревает, что руководство «Элтон-бара» в Новосибирске может быть связано с экстремистской деятельностью. К правоохранителям обратились правозащитники «Радель», они же и рассказали, что в действиях руководства бара обнаружили признаки, связанные с экстремизмом. Их проверяют по статье «Организация деятельности экстремистской организации».