Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок

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Published Сегодня, 01:37
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Полиция подозревает, что руководство «Элтон-бара» в Новосибирске может быть связано с экстремистской деятельностью. К правоохранителям обратились правозащитники «Радель», они же и рассказали, что в действиях руководства бара обнаружили признаки, связанные с экстремизмом. Их проверяют по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Напомним, что после обращения Екатерины Мизулиной в полицию, силовики провели проверку в красноярском баре «Элтон Джон». Там на 23 февраля проводилась провокационная вечеринка. Тогда в отделение доставили 12 человек. В итоге бар закрылся.
— ЛГБТ*-притон закрыт. Благодарю МВД России за оперативную реакцию на наше обращение, — написала Мизулина. (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ)
В Новосибирске есть такой же бар, проводящий травести-вечеринки. Внимание к нему привлек 18-летний блогер Влад Пушкин. Он также обратился к Екатерине Мизулиной. Тогда в заведении началась проверка.
Напомним, блогер, который донес на бар Мизулиной, после массовой негативной реакции на его обращение, покинул информационное пространство. Ему сразу начали угрожать. Примечательно, что Пушкин сам находится в черном списке многих баров Новосибирска.