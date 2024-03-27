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Бар пропагандировал нетрадиционные отношения

Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок

27 марта 2024, 01:37
Фото: 2ГИС
Бар пропагандировал нетрадиционные отношения
Полицейские квалифицировала деятельность руководства бара «Элтон» в Новосибирске как деятельность экстремистской организации.

Полиция подозревает, что руководство «Элтон-бара» в Новосибирске может быть связано с экстремистской деятельностью. К правоохранителям обратились правозащитники «Радель», они же и рассказали, что в действиях руководства бара обнаружили признаки, связанные с экстремизмом. Их проверяют по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Напомним, что после обращения Екатерины Мизулиной в полицию, силовики провели проверку в красноярском баре «Элтон Джон». Там на 23 февраля проводилась провокационная вечеринка. Тогда в отделение доставили 12 человек. В итоге бар закрылся.

— ЛГБТ*-притон закрыт. Благодарю МВД России за оперативную реакцию на наше обращение, — написала Мизулина. (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

В Новосибирске есть такой же бар, проводящий травести-вечеринки. Внимание к нему привлек 18-летний блогер Влад Пушкин. Он также обратился к Екатерине Мизулиной. Тогда в заведении началась проверка.

Напомним, блогер, который донес на бар Мизулиной, после массовой негативной реакции на его обращение, покинул информационное пространство. Ему сразу начали угрожать. Примечательно, что Пушкин сам находится в черном списке многих баров Новосибирска.

Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Полиция#Блогер#Бар#Эмилия Губарева#Жалоба#Экстремизм
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