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Экстремизм

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Октябрь
У новосибирских сектантов изъяли имущество в пользу государства
Члены секты Свидетелей Иеговы* выступили в суде по делу о незаконных имущественных сделках —его изъяли в пользу государства.
16 октября, 07:28
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск — что она натворила
11 октября, 03:41
Уроженца Новосибирска признали террористом за организацию религиозной секты
Новосибирец стал террористом после организации секты в России, сообщили в Норильском городском суде.
4 октября, 03:07
Июнь
Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки
Жители села Каменка рассказали, что семья замученной сектантами школьницы ничем не отличалась от остальных.
21 июня, 11:17
Новосибирскую телеведущую Лазареву* признали террористкой и объявили в розыск
Уроженку Новосибирска внесли в соответствующий список, опубликованный на сайте Росфинмониторинга
19 июня, 13:16
Март
Бойня в Crocus City Hall и дебош Кащея: главные события Новосибирска с 25 по 29 марта
29 марта, 13:20
Экстремистами признали обвиняемых в теракте в «Крокусе» — Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес обвиняемых в нападении на людей в «Крокусе» в список экстремистов и террористов. Следствие в отношении них продолжается: они находятся под стражей.
29 марта, 02:42
После обвинений в экстремизме бар «Элтон» сменит название
В ходе проверки, инициированной общественной правозащитной организацией «Радетель», полиция усмотрела в действиях руководства заведения признаки экстремизма.
27 марта, 09:20
Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок
Полицейские квалифицировала деятельность руководства бара «Элтон» в Новосибирске как деятельность экстремистской организации.
27 марта, 01:37
Новосибирского «авторитета» осудят за экстремизм
В Новосибирске состоится суд по уголовному делу в отношении Андрея Гавриленко. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в криминальной иерархии и пропаганде АУЕ*.
11 марта, 12:00
Новосибирского зека осудят за пропаганду «воровского закона»
7 марта, 09:28
Более 70 новосибирцев попали в список экстремистов и террористов
В Новосибирской области более 70 жителей находятся в списке лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом. Информация об этом доступна на сайте Росфинмониторинга.
2 марта, 07:02
От интим-фото до закрытия ЛГБТ*-бара: главные Новости Новосибирска
1 марта, 15:06
Февраль
Депутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме
27 февраля, 03:19

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