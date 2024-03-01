«Интимные фото» и ЛГБТ*бар — главные новости Новосибирска с 26 февраля по 1 марта

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Накануне Дня защитника Отечества в Новосибирской области разгорелся жуткий скандал в сфере образования. На молодую учительницу русского языка и литературы Марину Львову пожаловались в региональный Минобр из-за размещения неподобающих фото на своей странице «ВКонтакте». По мнению жалобщика, подобные материалы выглядят крайне неподобающе и недостойны педагога.
На фотографиях девушка была изображена целующейся с мужем на фоне православного храма. Поскольку ничего «интимно-эротического» на фото не нашлось, многие новосибирцы буквально затравили Минобр с требованиями извиниться перед сибирячкой. На сторону Марины Львовой встал независимый депутат Ростислав Антонов, призвавший поощрить учительницу за пропаганду семейных отношений, а подавшего жалобу наказать. Удивился происходящему и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В итоге в министерстве образования Новосибирской области сообщили, что фотоматериалы после жалобы оперативно подменили, а в самом документе были представлены более «горячие» доказательства (впрочем, на них тоже запечатлены поцелуи влюбленных людей). Глава министерства Мария Жафярова призвала закрыть тему, поскольку Марине Львовой «необходимо спокойствие».
Правительство Новосибирской области намерено взыскать 3,3 миллиарда рублей с генерального подрядчика — москвичей ООО «ЭлинАльфа» — за многочисленные накладки во время строительства ЛДС «Сибирь-Арена». Соответствующий иск уже подан в областной арбитраж.
По мнению истца, стройка слишком затянулась, а смета постоянно корректировалась в сторону увеличения затрат. Однако сам иск пока оставлен без движения, поскольку юристы Арбитражного суда нашли в нем нарушения.
26 февраля блогер и «будущий мэр» Новосибирска Владислав Пушкин обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием прикрыть бар «Элтон». По мнению молодого человека, в нем пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. В данный момент развлекательное заведение временно не работает, а общественники призывают закрыть «гнездо разврата».
Позже блогер заявил о том, что в его адрес постоянно поступают угрозы из-за того, что он «является сторонником традиционных отношений». При этом многие считают, что юноша просто желает хайпануть на теме и отомстить обидчикам.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Независимого депутата горсовета Светлану Каверзину заподозрили в экстремизме. Причиной стало возможное участие в деятельности структур Алексея Навального**. Именно это послужило поводом для отказа в проведении митинга памяти Бориса Немцова, который был запланирован на 27 февраля.
Стоит отметить, что Светлана Каверзина одной из первых изъявила желание участвовать в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Теперь одобрение ее кандидатуры находится под вопросом.
** внесен в список экстремистов и террористов.
27 февраля в России произошел массовый сбой Интернета. Одномоментно перестали нормально функционировать мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальная сеть «ВКонтакте», Википедия, видеохостинг YouTube, Сбербанк, Госуслуги, мобильные операторы и другие популярные ресурсы. Работу сайтов удалось восстановить спустя несколько часов.
Сразу же после этого начали функционировать без VPN многие запрещенные ресурсы. Это связали со «сбоем» блокировки.
Новосибирских школьников потихоньку перестраивают на «техническое» мышление. Причина банальна — инженерных кадров недостаточно, поэтому ученики должны активно изучать соответствующие дисциплины. При этом в Минобре заявляют, что не собираются ущемлять «лириков» в пользу «физиков».
Такая политика потихоньку дает свои плоды. Все больше старшеклассников выбирает в качестве основного предмета для сдачи ЕГЭ физику, математику, биологию, информатику и химию. Снизится ли таким образом доля гуманитариев в вузах, пока неизвестно.
Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов*** заявил, что намерен принять участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска. По его мнению, городу нужен «эффективный управленец, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях муниципального управления».
При этом он не видит препятствия в своем статусе иноагента, поскольку это якобы не мешает занимать муниципальные должности. Однако к настоящему моменту конкретная программа Сергеем Чернышовым*** так и не озвучена, а документы им не поданы.
***внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН под эгидой Российского научного фонда на основе обследования подростков НИИ терапии и профилактической медицины Новосибирска провели генетическое исследование. Сначала был произведен забор крови у родившихся с интервалом в десять лет — с 1980-х по начало 2000-х.
В ходе исследования у родившихся в девяностые годы было обнаружено большое количество генов, отвечающих за стрессоустойчивость и готовность создать семью при любых обстоятельствах. Одновременно с этим выявили и гены, отвечающие за развитие постравматического стрессового расстройства. По мнению ученых, выявленные моменты могут помочь в исследовании стресса.
В мэрии Новосибирска объявили о подготовке к разработке проекта планировки территории возле ЦУМа. Его планируется утвердить до конца 2025 года. В рамках планировки возможно появление объектов социальной инфраструктуры.
При этом территория у ЦУМа является лакомым кусочком для компании «Расцветай». Застройщики предполагают возвести два двадцатипятиэтажных жилых дома, однако до настоящего времени у них не было такой возможности. Удастся ли компании лоббировать идею, покажет время.
Студия Артемия Лебедева разработала новую систему навигации для аэропорта Толмачево. Соответствующие фотографии уже появились на ресурсах дизайнера. Сам проект разрабатывался больше полутора лет.
При разработке дизайн-проекта специалисты хотели соединить ретро и футуризм. Сам Артемий Лебедев до этого заявлял, что рад за новосибирцев и гостей Толмачево. Однако использование наработок дизайнера пока находится под вопросом.