«Интимные фото» и ЛГБТ*бар — главные новости Новосибирска с 26 февраля по 1 марта

С 26 февраля по 1 марта произошло множество событий. Atas.Info представил традиционный еженедельный дайджест«горячих» новостей России, Новосибирска и области.

∟ Скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы набирает обороты — министерство образования затравили в соцсетях, а сама министр призвала «не мусолить тему»

∟ На генподрядчика ЛДС подали в суд из-за незаконного обогащения — с него требуют свыше 3 млрд рублей

∟ ЛГБТ*-бар закрыли в Новосибирске после доноса Мизулиной — проверить заведение призвал блогер и «будущий мэр»

∟ Депутата горсовета Светлану Каверзину заподозрили в экстремизме — — это стало основание для несогласования митинга памяти Бориса Немцова

∟ Интернет в России «упал» — перестали работать сотни сайтов и популярных сервисов

∟ Дети в Новосибирске стали чаще выбирать технические предметы для сдачи ЕГЭ — обществознанию отдают предпочтение всё реже

∟ Иноагент Сергей Чернышов*** заявил о намерении стать мэром — документы он пока не подал

∟ Ученые обнаружили гены стрессоустойчивости — исследованием занимались новосибирские специалисты

∟ Новый проект планировки у ЦУМа готовят в мэрии — на территорию заявился «Расцветай»