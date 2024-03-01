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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Главные события с 26 февраля по 1 марта

«Интимные фото» и ЛГБТ*бар — главные новости Новосибирска с 26 февраля по 1 марта

1 марта 2024, 15:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные события с 26 февраля по 1 марта
С 26 февраля по 1 марта произошло множество событий. Atas.Info представил традиционный еженедельный дайджест«горячих» новостей России, Новосибирска и области.

Скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы набирает обороты — министерство образования затравили в соцсетях, а сама министр призвала «не мусолить тему»

Накануне Дня защитника Отечества в Новосибирской области разгорелся жуткий скандал в сфере образования. На молодую учительницу русского языка и литературы Марину Львову пожаловались в региональный Минобр из-за размещения неподобающих фото на своей странице «ВКонтакте». По мнению жалобщика, подобные материалы выглядят крайне неподобающе и недостойны педагога.

Скандал вокруг «интимных» фото новосибирской учительницы дошел до Бастрыкина
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На фотографиях девушка была изображена целующейся с мужем на фоне православного храма. Поскольку ничего «интимно-эротического» на фото не нашлось, многие новосибирцы буквально затравили Минобр с требованиями извиниться перед сибирячкой. На сторону Марины Львовой встал независимый депутат Ростислав Антонов, призвавший поощрить учительницу за пропаганду семейных отношений, а подавшего жалобу наказать. Удивился происходящему и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат Госдумы Хинштейн заступился за учительницу из Новосибирской области
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В итоге в министерстве образования Новосибирской области сообщили, что фотоматериалы после жалобы оперативно подменили, а в самом документе были представлены более «горячие» доказательства (впрочем, на них тоже запечатлены поцелуи влюбленных людей). Глава министерства Мария Жафярова призвала закрыть тему, поскольку Марине Львовой «необходимо спокойствие».

В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы
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На генподрядчика ЛДС подали в суд из-за незаконного обогащения — с него требуют свыше 3 млрд рублей

Правительство Новосибирской области намерено взыскать 3,3 миллиарда рублей с генерального подрядчика — москвичей ООО «ЭлинАльфа» — за многочисленные накладки во время строительства ЛДС «Сибирь-Арена». Соответствующий иск уже подан в областной арбитраж.

По мнению истца, стройка слишком затянулась, а смета постоянно корректировалась в сторону увеличения затрат. Однако сам иск пока оставлен без движения, поскольку юристы Арбитражного суда нашли в нем нарушения.

Генподрядчика ЛДС в Новосибирске поймали на незаконном получении 3 млрд рублей
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ЛГБТ*-бар закрыли в Новосибирске после доноса Мизулиной — проверить заведение призвал блогер и «будущий мэр»

26 февраля блогер и «будущий мэр» Новосибирска Владислав Пушкин обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием прикрыть бар «Элтон». По мнению молодого человека, в нем пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. В данный момент развлекательное заведение временно не работает, а общественники призывают закрыть «гнездо разврата».

Позже блогер заявил о том, что в его адрес постоянно поступают угрозы из-за того, что он «является сторонником традиционных отношений». При этом многие считают, что юноша просто желает хайпануть на теме и отомстить обидчикам.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

После обращения к Мизулиной блогер из Новосибирска пожаловался на клевету и угрозы
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Депутата горсовета Светлану Каверзину заподозрили в экстремизме — — это стало основание для несогласования митинга памяти Бориса Немцова

Независимого депутата горсовета Светлану Каверзину заподозрили в экстремизме. Причиной стало возможное участие в деятельности структур Алексея Навального**. Именно это послужило поводом для отказа в проведении митинга памяти Бориса Немцова, который был запланирован на 27 февраля.

Стоит отметить, что Светлана Каверзина одной из первых изъявила желание участвовать в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Теперь одобрение ее кандидатуры находится под вопросом.

** внесен в список экстремистов и террористов.

Депутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме
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Интернет в России «упал» — перестали работать сотни сайтов и популярных сервисов

27 февраля в России произошел массовый сбой Интернета. Одномоментно перестали нормально функционировать мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальная сеть «ВКонтакте», Википедия, видеохостинг YouTube, Сбербанк, Госуслуги, мобильные операторы и другие популярные ресурсы. Работу сайтов удалось восстановить спустя несколько часов.

Сразу же после этого начали функционировать без VPN многие запрещенные ресурсы. Это связали со «сбоем» блокировки.

Instagram* разблокировали? После массового сбоя приложение открывается без VPN
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Дети в Новосибирске стали чаще выбирать технические предметы для сдачи ЕГЭ — обществознанию отдают предпочтение всё реже

Новосибирских школьников потихоньку перестраивают на «техническое» мышление. Причина банальна — инженерных кадров недостаточно, поэтому ученики должны активно изучать соответствующие дисциплины. При этом в Минобре заявляют, что не собираются ущемлять «лириков» в пользу «физиков».

Такая политика потихоньку дает свои плоды. Все больше старшеклассников выбирает в качестве основного предмета для сдачи ЕГЭ физику, математику, биологию, информатику и химию. Снизится ли таким образом доля гуманитариев в вузах, пока неизвестно.

Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ
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Иноагент Сергей Чернышов*** заявил о намерении стать мэром — документы он пока не подал

Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов*** заявил, что намерен принять участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска. По его мнению, городу нужен «эффективный управленец, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях муниципального управления».

При этом он не видит препятствия в своем статусе иноагента, поскольку это якобы не мешает занимать муниципальные должности. Однако к настоящему моменту конкретная программа Сергеем Чернышовым*** так и не озвучена, а документы им не поданы.

***внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Иноагент Сергей Чернышов заявил о намерении стать мэром Новосибирска
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Ученые обнаружили гены стрессоустойчивости — исследованием занимались новосибирские специалисты

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН под эгидой Российского научного фонда на основе обследования подростков НИИ терапии и профилактической медицины Новосибирска провели генетическое исследование. Сначала был произведен забор крови у родившихся с интервалом в десять лет — с 1980-х по начало 2000-х.

В ходе исследования у родившихся в девяностые годы было обнаружено большое количество генов, отвечающих за стрессоустойчивость и готовность создать семью при любых обстоятельствах. Одновременно с этим выявили и гены, отвечающие за развитие постравматического стрессового расстройства. По мнению ученых, выявленные моменты могут помочь в исследовании стресса.

Ученые обнаружили гены стрессоустойчивости у «детей 90-х»
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Новый проект планировки у ЦУМа готовят в мэрии — на территорию заявился «Расцветай»

В мэрии Новосибирска объявили о подготовке к разработке проекта планировки территории возле ЦУМа. Его планируется утвердить до конца 2025 года. В рамках планировки возможно появление объектов социальной инфраструктуры.

При этом территория у ЦУМа является лакомым кусочком для компании «Расцветай». Застройщики предполагают возвести два двадцатипятиэтажных жилых дома, однако до настоящего времени у них не было такой возможности. Удастся ли компании лоббировать идею, покажет время.

Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
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Студия Артемия Лебедева разработала новую систему навигации для новосибирского аэропорта Толмачёво — её готовили больше года

Студия Артемия Лебедева разработала новую систему навигации для аэропорта Толмачево. Соответствующие фотографии уже появились на ресурсах дизайнера. Сам проект разрабатывался больше полутора лет.

При разработке дизайн-проекта специалисты хотели соединить ретро и футуризм. Сам Артемий Лебедев до этого заявлял, что рад за новосибирцев и гостей Толмачево. Однако использование наработок дизайнера пока находится под вопросом.

Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
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