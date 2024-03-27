После обвинений в экстремизме бар «Элтон» сменит название

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Новосибирске бар «Элтон» сменит название после того, как полиция усмотрела в действиях руководства признаки экстремизма.
«В ближайшее время планируется смена названия, раз имя великого музыканта, сэра Элтона Джона не дает спокойно спать новосибирским активистам», — цитирует ТАСС владельца заведения Артема Демченко.
Ранее руководство бара поменяло концепцию заведения, отменило травести-шоу, которые были главным пунктом развлекательной программы.
В ходе проверки, инициированной общественной правозащитной организацией «Радетель», полиция усмотрела в действиях руководства заведения признаки экстремизма.
«В действиях неустановленных лиц из числа руководства бара „Элтон“ усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ», — сказано в ответе ГУ МВД.
В настоящий момент из сервиса 2ГИС пропали все фотографии и стерты почти все отзывы о заведении.