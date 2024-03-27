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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:23

Заподозренный в экстремизме новосибирский бар «Элтон» сменит название

После обвинений в экстремизме бар «Элтон» сменит название

27 марта 2024, 09:20
Фото: 1MI

Заподозренный в экстремизме новосибирский бар «Элтон» сменит название

В ходе проверки, инициированной общественной правозащитной организацией «Радетель», полиция усмотрела в действиях руководства заведения признаки экстремизма.

В Новосибирске бар «Элтон» сменит название после того, как полиция усмотрела в действиях руководства признаки экстремизма.

«В ближайшее время планируется смена названия, раз имя великого музыканта, сэра Элтона Джона не дает спокойно спать новосибирским активистам», — цитирует ТАСС владельца заведения Артема Демченко.

Ранее руководство бара поменяло концепцию заведения, отменило травести-шоу, которые были главным пунктом развлекательной программы.

Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок
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В ходе проверки, инициированной общественной правозащитной организацией «Радетель», полиция усмотрела в действиях руководства заведения признаки экстремизма.

«В действиях неустановленных лиц из числа руководства бара „Элтон“ усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ», — сказано в ответе ГУ МВД.

В настоящий момент из сервиса 2ГИС пропали все фотографии и стерты почти все отзывы о заведении.

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#Общество#Новосибирск#Бар#Название#Алёна Рогонова#Экстремизм
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