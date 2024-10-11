Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск — что она натворила

Posted 11 октября, 03:41
Published 11 октября, 03:41
Modified 11 октября, 03:43
Updated 11 октября, 03:43
Татьяну Лазареву* обвиняют в том, что в своих публикациях в соцсетях она оправдывала атаки украинских беспилотников на российские города. За это ей может грозить до семи лет лишения свободы.
В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Фактически арестовать её не удалось, так как Лазарева уже долгое время проживает за границей. В связи с этим суд постановил объявить её в международный розыск.
Министерство юстиции России включило Лазареву* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года. Её бывший супруг также был внесён в этот список. Лазарева* неоднократно привлекалась к ответственности и штрафам за нарушения закона об иноагентах.
Её публичные высказывания часто вызывали критику со стороны властей. Находясь за границей, Лазарева* продолжает открыто высказываться против российской политики, что привлекло к ней ещё больше внимания со стороны правоохранительных органов.
*внесена в реестр лиц-иноагентов, экстремистов и террористов