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Posted 11 октября, 03:41

Published 11 октября, 03:41

Modified 11 октября, 03:43

Updated 11 октября, 03:43

Телеведущую заочно арестовали

Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск — что она натворила

11 октября 2024, 03:41
Фото: telegram-канал Лазаревой*
Телеведущую заочно арестовали

Телеведущую из Новосибирска Лазареву* объявили в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иностранным агентом, объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

Татьяну Лазареву* обвиняют в том, что в своих публикациях в соцсетях она оправдывала атаки украинских беспилотников на российские города. За это ей может грозить до семи лет лишения свободы.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Фактически арестовать её не удалось, так как Лазарева уже долгое время проживает за границей. В связи с этим суд постановил объявить её в международный розыск.

Министерство юстиции России включило Лазареву* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года. Её бывший супруг также был внесён в этот список. Лазарева* неоднократно привлекалась к ответственности и штрафам за нарушения закона об иноагентах.

Её публичные высказывания часто вызывали критику со стороны властей. Находясь за границей, Лазарева* продолжает открыто высказываться против российской политики, что привлекло к ней ещё больше внимания со стороны правоохранительных органов.

*внесена в реестр лиц-иноагентов, экстремистов и террористов

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Суд#Штрафы#Уголовное дело#Экстремизм
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