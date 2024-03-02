Более 70 новосибирцев попали в список экстремистов и террористов

Этот список включает людей разных возрастов из различных мест региона. В него попали жители городов Новосибирск, Татарск, Искитим, Куйбышев, а также сел Кучугур, Мочище, Крохалевка, Венгерово и поселков Троицкий, Черепаново, Колывань и других.