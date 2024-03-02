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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Кто попал в список

Более 70 новосибирцев попали в список экстремистов и террористов

2 марта 2024, 07:02
Фото: 1MI
Кто попал в список
В Новосибирской области более 70 жителей находятся в списке лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом. Информация об этом доступна на сайте Росфинмониторинга.

Этот список включает людей разных возрастов из различных мест региона. В него попали жители городов Новосибирск, Татарск, Искитим, Куйбышев, а также сел Кучугур, Мочище, Крохалевка, Венгерово и поселков Троицкий, Черепаново, Колывань и других.

Самым молодым человеком в списке является несовершеннолетний парень, родившийся в 2007 году. Он поделился на своих страницах в соцсетях постом с критикой текущей власти.

Напомним, ранее в список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах. Произошло это еще три года назад.

В список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Терроризм#Эмилия Губарева#Экстремизм
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