Более 70 новосибирцев попали в список экстремистов и террористов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Этот список включает людей разных возрастов из различных мест региона. В него попали жители городов Новосибирск, Татарск, Искитим, Куйбышев, а также сел Кучугур, Мочище, Крохалевка, Венгерово и поселков Троицкий, Черепаново, Колывань и других.
Самым молодым человеком в списке является несовершеннолетний парень, родившийся в 2007 году. Он поделился на своих страницах в соцсетях постом с критикой текущей власти.
Напомним, ранее в список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах. Произошло это еще три года назад.