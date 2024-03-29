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Главные события Новосибирска с 25 по 29 марта

Бойня в Crocus City Hall и дебош Кащея: главные события Новосибирска с 25 по 29 марта

29 марта 2024, 13:20
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные события Новосибирска с 25 по 29 марта
Неделя с 25 по 29 марта выдалась весьма богатой на события. Самые яркие и неоднозначные события пятидневки — в традиционном дайджесте Atas.Info.

Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО до 22 мая — один из задержанных ранее был прописан в Новосибирске

В начале недели была избрана мера пресечения подозреваемым в совершении террористического акта в Crocus City Hall 22 марта. Тогда в ходе преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 140 зрителей. По решению Басманного суда возможные террористы пробудут в СИЗО до 22 мая.

В ходе заседания выяснились неожиданные детали. Один из подозреваемых — Далерджон Мирзоев — имел временную прописку в Новосибирске сроком на три месяца, однако на момент совершения теракта она закончилась. Кроме того, гражданин Таджикистана имеет четверых несовершеннолетних детей, а его жена ждет пятого ребенка.

Поделился воспоминаниями о Мирзоеве и хозяин съемной квартиры. По его мнению, он был вполне нормальным человеком и не проявлял преступных наклонностей.

Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
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В «Крокус Сити Холле» во время теракта находился один новосибирец — его искали почти неделю, но нашли погибшим

Во время бойни в подмосковном Красногорске в зрительном зале находился новосибирец Григорий Будько. После появления сообщений о теракте на концерте Эдмунда Шклярского в СМИ с близким человеком попыталась связаться его бывшая жена Юлия. Сибирячка начала рассылать приметы новосибирца в социальных сетях и связываться с журналистами в попытке найти Григория живым.

Однако поиски закончились трагически. В минувший четверг, 28 марта, его имя появилось в обновленных списках погибших. Вместе с мужчиной на концерте находилась его теща. Пока судьба женщины неизвестна.

Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько
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После печальных событий в Новосибирске начали массово проводить учения — некоторые учреждения эвакуировали

Теракт в Crocus City Hall заставил активизироваться ответственные ведомства в обеспечении безопасности граждан и пресечению возможного нападения преступников. В связи с этим на многих предприятиях стали в массовом порядке проводить учения.

Одним из таких предриятий стала ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. В ходе учений «Молния» 26 марта была отработана нейтрализация террористов, освобождение заложников и эвакуация сотрудников.

Кроме того, имела место и эвакуация. Так, в минувший четверг 28 марта на улицу вывели посетителей ТРЦ «Сибирский Молл». Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл» — сработала сигнализация
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Погиб экс-депутат Заксобрания Николай Хван — он попал в ДТП в Запорожской области

23 марта в ДТП в Запорожской области погиб бывший депутат Законодательного собрания Николай Хван. Инцидент произошел в районе селе Новониколаевка, когда мужчина врезался в мотоцикл «Урал». В это время он находился за рулем «KIA Sportage» и мог выехать на встречную полосу на довольно большой скорости. Новосибирец погиб на месте.

Николай Хван стал депутатом Законодательного собрания в 2011 году по списку «Единой России», параллельно являлся замначальника Новосибирского метрополитена. Позже получил два года условно за растрату во время нахождения на посту директора предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива».

Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
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По всей России начали обсуждать возможность возвращения смертной казни — об этом высказались новосибирские депутаты

После бойни в Crocus City Hall многие начали говорить о возвращении смертной казни. Сторонники инициативы предполагают фактическую отмена моратория Совета Европы в области преступлений, связанных с терроризмом, захватом заложников и массовыми убийствами. Распространится ли правоприменительная практика на другие преступления — в частности, убийство и изнасилование — пока неизвестно.

При этом новосибирские парламентарии имеют довольно полярные точки зрения на смертную казнь. Если депутат Госдумы от региона Виктор Игнатов считает, что частичная отмена моратория должна сопровождаться тщательной работой юридического аппарата для исключения ошибки, то вице-спикер Заксобрания более прямолинеен и считает, что «топор в данном случае подходит больше».

«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
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В Затон подтопило баржу — на Оби произошел разлив топлива

25 марта в Яринском затоне на Оби затопило баржу. находящуюся на зимнем отстое. В результате происшествия образовалось масляное пятно, которое позже было локализовано. Инцидентом заинтересовались сотрудники Восточного МСУТ СК России, которые начали проверку на предмет угрозы окружающей среде. Впрочем, на экологию Оби это вряд ли повлияет.

Баржа затонула на Оби — на воде появились масленые пятна. Проводится проверка
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Никиту Кологривого выпустили из спецприемника, также его отстранили от роли Жириновского — Atas.Info предположил, кто мог бы его заменить

Прославившийся на весь Новосибирск Никита Кологривый вышел из спецприемника, где провел семь суток. Во время избрания меры пресечения актер попросил в камеру литературу, а также блокнот и ручку для сочинения стихов. В этом ему было отказано. Возможно, из-за этого или же для собственной безопасности уроженец сибирской столицы практически не общался с прессой и отмалчивается в соцсетях.

А сам дебош уже отрицательно сказался на его карьере. Никиту Кологривого фактически отстранили от кастинга на роль Жириновского. Впрочем, по нашему мнению, сыграть покойного политика, может и вездесущий Сергей Безруков.

Кологривый лишился роли: кто еще из актеров сможет сыграть Жириновского
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Бар «Элтон» в Новосибирске проверяют на экстремизм — там проводили травести-вечеринки

Скандальный бар «Элтон» в Новосибирске проверят на экстремизм. Причиной являются так популярные у посетителей травести-вечеринки. Они стали костью в горле у представителей правозащитной организации «Радетель», попросивших уполномоченные органы выяснить, имеет ли место в заведении преступная идеология.

До этого новосибирский блогер Влад Пушкин попросил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину проверить заведение на пропаганду нетрадиционных отношений. Сами владельцы уже намереваются переименовать бар.

Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок
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Новосибирец погиб во время занятий на скалодроме — им оказался владелец бара Rooks

26 марта на скалодроме в Академгородке погиб мужчина. Посетитель аттракциона упал с большой высоты и разбился. Причиной стало несработавшее страховочное снаряжение. Спасти его медикам не удалось.

Позже оказалось, что погиб Максим Серант — совладелец и основатель баров Rooks и InSider, других проектов. Об этом сообщили в аккаунтах заведения. Бизнесмену было 32 года, у него остались жена и трое детей.

Погибшим на скалодроме в Академгородке оказался основатель бара Rooks
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Наталью Пинус лишили мандата депутата горсовета Новосибирска — она уехала в Черногорию

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус оказалась лишена депутатского мандата. Причиной стало то, что парламентарий уже долгое время проживает в Черногории. Кроме того, сибирячка попросила освободить ее от депутатских полномочий.

В период с 5 июня по 16 июля горсовет должен назначить выборы нового депутата на 45 округе. До подведения их итогов временно представлять интересы избирателей округа будет действующий депутат от округа № 33 Александр Савельев («Единая Россия»).

В Новосибирске лишили полномочий независимого депутата горсовета Наталью Пинус
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