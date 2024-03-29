Бойня в Crocus City Hall и дебош Кащея: главные события Новосибирска с 25 по 29 марта

Прославившийся на весь Новосибирск Никита Кологривый вышел из спецприемника, где провел семь суток. Во время избрания меры пресечения актер попросил в камеру литературу, а также блокнот и ручку для сочинения стихов. В этом ему было отказано. Возможно, из-за этого или же для собственной безопасности уроженец сибирской столицы практически не общался с прессой и отмалчивается в соцсетях.