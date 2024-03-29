Бойня в Crocus City Hall и дебош Кащея: главные события Новосибирска с 25 по 29 марта

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В начале недели была избрана мера пресечения подозреваемым в совершении террористического акта в Crocus City Hall 22 марта. Тогда в ходе преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 140 зрителей. По решению Басманного суда возможные террористы пробудут в СИЗО до 22 мая.
В ходе заседания выяснились неожиданные детали. Один из подозреваемых — Далерджон Мирзоев — имел временную прописку в Новосибирске сроком на три месяца, однако на момент совершения теракта она закончилась. Кроме того, гражданин Таджикистана имеет четверых несовершеннолетних детей, а его жена ждет пятого ребенка.
Поделился воспоминаниями о Мирзоеве и хозяин съемной квартиры. По его мнению, он был вполне нормальным человеком и не проявлял преступных наклонностей.
Во время бойни в подмосковном Красногорске в зрительном зале находился новосибирец Григорий Будько. После появления сообщений о теракте на концерте Эдмунда Шклярского в СМИ с близким человеком попыталась связаться его бывшая жена Юлия. Сибирячка начала рассылать приметы новосибирца в социальных сетях и связываться с журналистами в попытке найти Григория живым.
Однако поиски закончились трагически. В минувший четверг, 28 марта, его имя появилось в обновленных списках погибших. Вместе с мужчиной на концерте находилась его теща. Пока судьба женщины неизвестна.
После печальных событий в Новосибирске начали массово проводить учения — некоторые учреждения эвакуировали
Теракт в Crocus City Hall заставил активизироваться ответственные ведомства в обеспечении безопасности граждан и пресечению возможного нападения преступников. В связи с этим на многих предприятиях стали в массовом порядке проводить учения.
Одним из таких предриятий стала ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. В ходе учений «Молния» 26 марта была отработана нейтрализация террористов, освобождение заложников и эвакуация сотрудников.
Кроме того, имела место и эвакуация. Так, в минувший четверг 28 марта на улицу вывели посетителей ТРЦ «Сибирский Молл». Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.
23 марта в ДТП в Запорожской области погиб бывший депутат Законодательного собрания Николай Хван. Инцидент произошел в районе селе Новониколаевка, когда мужчина врезался в мотоцикл «Урал». В это время он находился за рулем «KIA Sportage» и мог выехать на встречную полосу на довольно большой скорости. Новосибирец погиб на месте.
Николай Хван стал депутатом Законодательного собрания в 2011 году по списку «Единой России», параллельно являлся замначальника Новосибирского метрополитена. Позже получил два года условно за растрату во время нахождения на посту директора предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива».
После бойни в Crocus City Hall многие начали говорить о возвращении смертной казни. Сторонники инициативы предполагают фактическую отмена моратория Совета Европы в области преступлений, связанных с терроризмом, захватом заложников и массовыми убийствами. Распространится ли правоприменительная практика на другие преступления — в частности, убийство и изнасилование — пока неизвестно.
При этом новосибирские парламентарии имеют довольно полярные точки зрения на смертную казнь. Если депутат Госдумы от региона Виктор Игнатов считает, что частичная отмена моратория должна сопровождаться тщательной работой юридического аппарата для исключения ошибки, то вице-спикер Заксобрания более прямолинеен и считает, что «топор в данном случае подходит больше».
25 марта в Яринском затоне на Оби затопило баржу. находящуюся на зимнем отстое. В результате происшествия образовалось масляное пятно, которое позже было локализовано. Инцидентом заинтересовались сотрудники Восточного МСУТ СК России, которые начали проверку на предмет угрозы окружающей среде. Впрочем, на экологию Оби это вряд ли повлияет.
Прославившийся на весь Новосибирск Никита Кологривый вышел из спецприемника, где провел семь суток. Во время избрания меры пресечения актер попросил в камеру литературу, а также блокнот и ручку для сочинения стихов. В этом ему было отказано. Возможно, из-за этого или же для собственной безопасности уроженец сибирской столицы практически не общался с прессой и отмалчивается в соцсетях.
А сам дебош уже отрицательно сказался на его карьере. Никиту Кологривого фактически отстранили от кастинга на роль Жириновского. Впрочем, по нашему мнению, сыграть покойного политика, может и вездесущий Сергей Безруков.
Скандальный бар «Элтон» в Новосибирске проверят на экстремизм. Причиной являются так популярные у посетителей травести-вечеринки. Они стали костью в горле у представителей правозащитной организации «Радетель», попросивших уполномоченные органы выяснить, имеет ли место в заведении преступная идеология.
До этого новосибирский блогер Влад Пушкин попросил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину проверить заведение на пропаганду нетрадиционных отношений. Сами владельцы уже намереваются переименовать бар.
26 марта на скалодроме в Академгородке погиб мужчина. Посетитель аттракциона упал с большой высоты и разбился. Причиной стало несработавшее страховочное снаряжение. Спасти его медикам не удалось.
Позже оказалось, что погиб Максим Серант — совладелец и основатель баров Rooks и InSider, других проектов. Об этом сообщили в аккаунтах заведения. Бизнесмену было 32 года, у него остались жена и трое детей.
Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус оказалась лишена депутатского мандата. Причиной стало то, что парламентарий уже долгое время проживает в Черногории. Кроме того, сибирячка попросила освободить ее от депутатских полномочий.
В период с 5 июня по 16 июля горсовет должен назначить выборы нового депутата на 45 округе. До подведения их итогов временно представлять интересы избирателей округа будет действующий депутат от округа № 33 Александр Савельев («Единая Россия»).