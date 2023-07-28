Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Октябрьском районе женщина решила погасить свой долг перед бывшим мужем, чтобы избежать потери своего автомобиля Mercedes-Benz. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
37-летняя жительница Октябрьского района намеревалась не выплачивать деньги бывшему мужу. В результате таких действий, ее счета оказались заблокированы, на ее имущество были наложены запреты на регистрацию и выезд за пределы РФ. Однако, женщина продолжала уклоняться от исполнения судебного решения.
Ситуация изменилась, когда исполнители решили арестовать ее автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года. Только после этого женщина решила выполнить судебное решение и выплатила своему бывшему мужу компенсацию в размере 5,3 миллиона рублей.