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В Новосибирске женщина выплатила бывшему мужу 5,3 млн за Mercedes-Benz

28 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Сибирячка погасила долг
Жительница Новосибирска заплатила бывшему мужу 5,3 млн рублей за автомобиль Mercedes-Benz GLE после блокировки счетов и запрета на выезд за пределы РФ.

В Октябрьском районе женщина решила погасить свой долг перед бывшим мужем, чтобы избежать потери своего автомобиля Mercedes-Benz. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

37-летняя жительница Октябрьского района намеревалась не выплачивать деньги бывшему мужу. В результате таких действий, ее счета оказались заблокированы, на ее имущество были наложены запреты на регистрацию и выезд за пределы РФ. Однако, женщина продолжала уклоняться от исполнения судебного решения.

Ситуация изменилась, когда исполнители решили арестовать ее автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года. Только после этого женщина решила выполнить судебное решение и выплатила своему бывшему мужу компенсацию в размере 5,3 миллиона рублей.

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#Долг#УФССП#Приставы#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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