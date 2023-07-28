37-летняя жительница Октябрьского района намеревалась не выплачивать деньги бывшему мужу. В результате таких действий, ее счета оказались заблокированы, на ее имущество были наложены запреты на регистрацию и выезд за пределы РФ. Однако, женщина продолжала уклоняться от исполнения судебного решения.