В Новосибирске загорелась «ГАЗель» - очевидцы с испугу заживо похоронили водителя

Водитель грузовика ехал по Гусинобродскому шоссе и у дома 60/1 машина внезапно загорелась. Очевидцев так потрясло увиденное, что они с испугу подумали, будто мужчина погиб в этой аварии. Об этой трагедии они рассказали в соцсетях.