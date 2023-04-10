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В Новосибирске загорелась «ГАЗель» - очевидцы с испугу заживо похоронили водителя

10 апреля 2023, 08:12
Фото: АСТ Black

В Новосибирске чуть не погиб водитель загоревшейся «ГАЗели» с бочками масла

«ГАЗель» с водителем вспыхнула на Гусинобродском шоссе в Новосибирске днем 10 апреля. Стали известны обстоятельства ЧП – о них рассказали в ГУ МЧС региона.

Водитель грузовика ехал по Гусинобродскому шоссе и у дома 60/1 машина внезапно загорелась. Очевидцев так потрясло увиденное, что они с испугу подумали, будто мужчина погиб в этой аварии. Об этой трагедии они рассказали в соцсетях.

Оказалось, водитель «ГАЗели» совсем не пострадал. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС Новосибирской области.

«Загорелся кузов грузовика площадью 10 квадратных метров в 13:12. Автовладелец находился рядом и не пострадал. В ГАЗели он перевозил бочки с маслом и покрышки», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Винаков.

Пожар потушили примерно через 20 минут. Участвовали 8 огнеборцев и 2 единицы техники.

#Пожар#Грузовик#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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