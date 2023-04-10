В Новосибирске загорелась «ГАЗель» - очевидцы с испугу заживо похоронили водителя

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Водитель грузовика ехал по Гусинобродскому шоссе и у дома 60/1 машина внезапно загорелась. Очевидцев так потрясло увиденное, что они с испугу подумали, будто мужчина погиб в этой аварии. Об этой трагедии они рассказали в соцсетях.
Оказалось, водитель «ГАЗели» совсем не пострадал. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС Новосибирской области.
«Загорелся кузов грузовика площадью 10 квадратных метров в 13:12. Автовладелец находился рядом и не пострадал. В ГАЗели он перевозил бочки с маслом и покрышки», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Винаков.
Пожар потушили примерно через 20 минут. Участвовали 8 огнеборцев и 2 единицы техники.