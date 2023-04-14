В одном из баров Новосибирска забили тревогу: их клиенты все чаще стали приходить с жалобами, что после хорошей вечеринки они потеряли телефоны или другие ценности. Камеры заведения показывают обратное – потеряли вещи сибиряки явно не в баре. Примечательно, но клиенты теряют свои гаджеты и деньги уже с января – стабильно в бар приходят утром 1-2 человека, чтобы найти потерянное.