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Ночная мафия. Лжетаксисты караулят пьяных новосибирцев – чем это заканчивается

14 апреля 2023, 01:57
Фото: 1MI
После поездки в такси пассажиры остаются без телефонов

В Новосибирске лжетаксисты грабят пьяных горожан после баров

В Новосибирске лжетаксисты караулят посетителей баров «под шафе», а потом грабят их и не оставляют следов. Как в столице Сибири орудует мафия?

В одном из баров Новосибирска забили тревогу: их клиенты все чаще стали приходить с жалобами, что после хорошей вечеринки они потеряли телефоны или другие ценности. Камеры заведения показывают обратное – потеряли вещи сибиряки явно не в баре. Примечательно, но клиенты теряют свои гаджеты и деньги уже с января – стабильно в бар приходят утром 1-2 человека, чтобы найти потерянное.

Путем наблюдения выяснилось, что около 4-х утра у ночного заведения паркуются странные таксисты. Они предлагают довести пьяных людей, а после поездки пассажиры уже оставались без украшений и прочих вещей.

При этом своих жертв таксисты не избивают, пишет НГС. Максимум – высаживают на полдороги. Некоторых угощают выпивкой, в которой явно могло быть что-то подмешано, так как пассажиры ничего не помнят.

Известно, что один из автомобилей возможного злоумышленника принадлежит фирме из Москвы – она сдают машины в аренду. Количество пострадавших клиентов уже перевалило за 3-й десяток.

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#Эмилия Губарева#Такси#Бар#Пьяные#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#Криминал
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