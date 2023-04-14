Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
В одном из баров Новосибирска забили тревогу: их клиенты все чаще стали приходить с жалобами, что после хорошей вечеринки они потеряли телефоны или другие ценности. Камеры заведения показывают обратное – потеряли вещи сибиряки явно не в баре. Примечательно, но клиенты теряют свои гаджеты и деньги уже с января – стабильно в бар приходят утром 1-2 человека, чтобы найти потерянное.
Путем наблюдения выяснилось, что около 4-х утра у ночного заведения паркуются странные таксисты. Они предлагают довести пьяных людей, а после поездки пассажиры уже оставались без украшений и прочих вещей.
При этом своих жертв таксисты не избивают, пишет НГС. Максимум – высаживают на полдороги. Некоторых угощают выпивкой, в которой явно могло быть что-то подмешано, так как пассажиры ничего не помнят.
Известно, что один из автомобилей возможного злоумышленника принадлежит фирме из Москвы – она сдают машины в аренду. Количество пострадавших клиентов уже перевалило за 3-й десяток.