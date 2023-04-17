atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Изображение материала

Жара резко ворвется в Новосибирск на этой неделе – прогноз погоды с 17 по 23 апреля

17 апреля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Потеплеет в Новосибирске на этой неделе

В Новосибирске потеплеет до +12 градусов на текущей неделе

Резкое потепление ожидается в Новосибирске и области в ближайшие дни. Погоду на эту неделю спрогнозировали популярные метеорологические сервисы.

«Яндекс. Погода» обещает с понедельника по среду, 17–19 апреля, кратковременные снегопады и холода до -6°C. Затем начнет постепенно теплеть и уже к пятнице, 21 числа месяца, воздух прогреется в Новосибирске до +10 градусов. В этот день скорость ветра составит 4 м/с, а влажность всего 35%.

Gismeteo аналогично прогнозирует потепление после 20 апреля в городе. В Новосибирске столбики термометра поднимутся в среднем до +11°C днем. В области может установиться жара до +15 и выше.

При этом отмечается, что в городе будет пасмурно и ветрено – порывы до 8 м/с. Но осадков не ждут.

Солнечно и тепло до +9…10°C возможно будет на выходных, с 22 по 23 апреля, как прогнозирует world-weather.ru. Ветра, дождей и снег новосибирцам не обещают.

#Погода на неделю#Тепло#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Названо число новосибирцев, отпраздновавших Пасху 16 апреля 2023
Сегодня, 03:48