Жара резко ворвется в Новосибирск на этой неделе – прогноз погоды с 17 по 23 апреля

«Яндекс. Погода» обещает с понедельника по среду, 17–19 апреля, кратковременные снегопады и холода до -6°C. Затем начнет постепенно теплеть и уже к пятнице, 21 числа месяца, воздух прогреется в Новосибирске до +10 градусов. В этот день скорость ветра составит 4 м/с, а влажность всего 35%.