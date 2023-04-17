Жара резко ворвется в Новосибирск на этой неделе – прогноз погоды с 17 по 23 апреля

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
«Яндекс. Погода» обещает с понедельника по среду, 17–19 апреля, кратковременные снегопады и холода до -6°C. Затем начнет постепенно теплеть и уже к пятнице, 21 числа месяца, воздух прогреется в Новосибирске до +10 градусов. В этот день скорость ветра составит 4 м/с, а влажность всего 35%.
Gismeteo аналогично прогнозирует потепление после 20 апреля в городе. В Новосибирске столбики термометра поднимутся в среднем до +11°C днем. В области может установиться жара до +15 и выше.
При этом отмечается, что в городе будет пасмурно и ветрено – порывы до 8 м/с. Но осадков не ждут.
Солнечно и тепло до +9…10°C возможно будет на выходных, с 22 по 23 апреля, как прогнозирует world-weather.ru. Ветра, дождей и снег новосибирцам не обещают.