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На площади Ленина в Новосибирске поставят 21 фуру для торговли товарами из Беларуси

18 апреля 2023, 04:01
Фото: 1MI
Продукты из Беларуси традиционно пользуются высоким спросом

В Новосибирске 22 апреля пройдет белорусская ярмарка

Ярмарка белорусских товаров пройдет в субботу, 22 апреля на главной площади Новосибирска. Автомобильное движение перекрывать не будут

В субботу, 22 апреля, в центе Новосибирска, на площади Ленина, пройдет ярмарка белорусской продукции. 21 фура, груженная продовольственными и бытовыми товарами, уже выехала из Минска, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций Виталий Витухин.

Торговать на главной площади города будут прямо с автомобилей, но, как уверяют в муниципалитете, все санитарные требования будут соблюдены. На время ярмарки схема движения автомобилей останется прежней, перекрывать проезжую часть не будут.

"Надо предпринять определенные меры для безопасности, чтобы никто не случайно не заскочил, не протаранил", - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Несмотря на высокие цены, ярмарки белорусских товаров всегда вызывают большой интерес в Новосибирске. Бытует устойчивое мнение, что качество этой продукции выше, чем у российских аналогов.

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#Ярмарка#Торговля#Площадь Ленина#Город#Новосибирск#Беларусь
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