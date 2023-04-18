Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В субботу, 22 апреля, в центе Новосибирска, на площади Ленина, пройдет ярмарка белорусской продукции. 21 фура, груженная продовольственными и бытовыми товарами, уже выехала из Минска, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций Виталий Витухин.
Торговать на главной площади города будут прямо с автомобилей, но, как уверяют в муниципалитете, все санитарные требования будут соблюдены. На время ярмарки схема движения автомобилей останется прежней, перекрывать проезжую часть не будут.
"Надо предпринять определенные меры для безопасности, чтобы никто не случайно не заскочил, не протаранил", - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Несмотря на высокие цены, ярмарки белорусских товаров всегда вызывают большой интерес в Новосибирске. Бытует устойчивое мнение, что качество этой продукции выше, чем у российских аналогов.