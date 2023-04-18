Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
За название нового парка на берегу Ини в Первомайском районе могут проголосовать жители Новосибирска. При этом формальный выбор названия для зеленой зоны напрямую влияет на то, сколько денег из федерального бюджета будет выделено на благоустройство Новосибирска в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Каждый голос пополняет общую кассу благоустройства города примерно на 10 тысяч рублей", – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Голосование проходит на платформе 54.gorodsreda.ru, необходима авторизация через "Госуслуги".
В 2018 году новосибирцы в ходе голосования выбрали 10 проектов благоустройства – по одному в каждом районе. Сейчас в рамках этой программы строится парк в пойме реки Каменки, на очереди – парк на берегу реки Ини. За счёт участия в федеральной программе в озеленение города уже вложено 900 млн рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.