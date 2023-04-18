atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Изображение материала

Новосибирцам предлагают выбрать название нового парка в Первомайском районе

18 апреля 2023, 05:24
Фото: мэрия Новосибирска
Вместе с парком обустроят и набережную

В Новосибирске стартовало голосование по выбору названия парка на берегу Ини

В Новосибирске началось электронное голосование за название нового парка на берегу реки Иня. Исходя из числа поданных голосов будет определен размер федерального финансирования благоустройства городских территорий

За название нового парка на берегу Ини в Первомайском районе могут проголосовать жители Новосибирска. При этом формальный выбор названия для зеленой зоны напрямую влияет на то, сколько денег из федерального бюджета будет выделено на благоустройство Новосибирска в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". 

"Каждый голос пополняет общую кассу благоустройства города примерно на 10 тысяч рублей", – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Голосование проходит на платформе 54.gorodsreda.ru, необходима авторизация через "Госуслуги".

В 2018 году новосибирцы в ходе голосования выбрали 10 проектов благоустройства – по одному в каждом районе. Сейчас в рамках этой программы строится парк в пойме реки Каменки, на очереди – парк на берегу реки Ини. За счёт участия в федеральной программе в озеленение города уже вложено 900 млн рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Читайте также:
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды15 апреля начнется Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройстваКак будет выглядеть новый парк в пойме реки Иня в Новосибирске - фото проекта
#Парк#Иня#Благоустройство#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
16 апреля 07:18
Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
Сегодня, 06:09
18+. Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование
Сегодня, 07:49
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Сегодня, 06:42
«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам
Сегодня, 04:16
Невинность - гордость или стыд: врач из Новосибирска о 30-летних девственницах
Вчера, 11:17