В 2018 году новосибирцы в ходе голосования выбрали 10 проектов благоустройства – по одному в каждом районе. Сейчас в рамках этой программы строится парк в пойме реки Каменки, на очереди – парк на берегу реки Ини. За счёт участия в федеральной программе в озеленение города уже вложено 900 млн рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.