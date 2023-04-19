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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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В Новосибирске разгромили очередное казино

19 апреля 2023, 13:04
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Новосибирским игроманам закрыли доступ в очередной клуб

Новосибирские следователи прикрыли очередное казино

В Новосибирске пресечена деятельность подпольного казино. Его возможным организаторам предъявлены обвинения. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подпольное казино работало с февраля. Новосибирцы предлагали игроманам не только доступ к незаконным сайтам, но и возможность сыграть в «рулетку» и карты на деньги. Администраторам игровых залов передавались наличные.

Девять подпольных игорных клубов прикрыли сотрудники в Ленинском районе. Видео
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18 апреля следователи совместно с сотрудниками МВД, прокуратуры и ОМОН провели обыск в помещении на территории Октябрьского района города Новосибирска. Правоохранители изъяли фишки, игральные карты, карточные столы и подпольное оборудование. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что это не единственный случай разгрома подпольного казино. До этого было прикрыто сразу девять игорных клубов в Ленинском районе. В незаконной игре на деньги подозревают новосибирца, а также организаторов целой сети нелегальных заведений.

Новосибирские следователи разгромили сеть незаконных казино
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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Следком#Следственный комитет#Казино
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