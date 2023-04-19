В Новосибирске разгромили очередное казино

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, подпольное казино работало с февраля. Новосибирцы предлагали игроманам не только доступ к незаконным сайтам, но и возможность сыграть в «рулетку» и карты на деньги. Администраторам игровых залов передавались наличные.
18 апреля следователи совместно с сотрудниками МВД, прокуратуры и ОМОН провели обыск в помещении на территории Октябрьского района города Новосибирска. Правоохранители изъяли фишки, игральные карты, карточные столы и подпольное оборудование. Расследование уголовного дела продолжается.
Стоит отметить, что это не единственный случай разгрома подпольного казино. До этого было прикрыто сразу девять игорных клубов в Ленинском районе. В незаконной игре на деньги подозревают новосибирца, а также организаторов целой сети нелегальных заведений.