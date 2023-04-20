Незаконное кафе сносят в Новосибирске у метро «Октябрьское» – в чем причина

В Новосибирске сносят незаконное кафе на улице Кирова

В Октябрьском районе 20 апреля на улице Кирова, 44 (Б) начались работы по сносу нестационарного объекта, незаконно расположенного на муниципальном земельном участке, о чем сообщают в мэрии города.