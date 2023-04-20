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Незаконное кафе сносят в Новосибирске у метро «Октябрьское» – в чем причина

20 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Кафе построили незаконно

В Новосибирске сносят незаконное кафе на улице Кирова

В Октябрьском районе 20 апреля на улице Кирова, 44 (Б) начались работы по сносу нестационарного объекта, незаконно расположенного на муниципальном земельном участке, о чем сообщают в мэрии города.

В Новосибирске начали сносить незаконное кафе, расположенное на улице Кирова возле станции метро «Октябрьская». Подрядная организация огородила здание, которое было построено незаконно в 2010 году и предназначалось для открытия кафе.

Рабочие будут демонтировать здание в течение 60 рабочих дней до основания, а на месте будет высажен газон.

Снос происходит на основании решения суда, который обязал компанию "Веста" снести здание в течение месяца. Финансовые затраты, связанные со сносом, будут возложены на ответчика.

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#Эмилия Губарева#Кафе#Снос#Общество#Город#Новосибирск
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