Незаконное кафе сносят в Новосибирске у метро «Октябрьское» – в чем причина

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В Новосибирске начали сносить незаконное кафе, расположенное на улице Кирова возле станции метро «Октябрьская». Подрядная организация огородила здание, которое было построено незаконно в 2010 году и предназначалось для открытия кафе.
Рабочие будут демонтировать здание в течение 60 рабочих дней до основания, а на месте будет высажен газон.
Снос происходит на основании решения суда, который обязал компанию "Веста" снести здание в течение месяца. Финансовые затраты, связанные со сносом, будут возложены на ответчика.