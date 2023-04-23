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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 07:13

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Названы шокирующие подробности смерти 8-летнего ребенка под Новосибирском

23 апреля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Мальчик утонул

В Новосибирске после гибели 8-летнего ребенка на реке возбудили уголовное дело

Восьмилетний ребенок утонул в реке в Новосибирской области – он пропал из вида родителей, СК региона возбудил дело.

8-летний ребенок пропал в Новосибирской области, и его тело позже было найдено в реке Иня рядом с домом, где находились родители школьника. Произошло это возле Березовского сельсовета в СНТ «Заречный» в Новосибирском районе. 

Полиция не обнаружила видимых повреждений на теле ребенка, но возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Сейчас, когда лед сходит почти на всех реках, ходить по водоемам -  опасно для детей и взрослых. Несовершеннолетние должны находиться под присмотром родителей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Гулял с родителями и пропал: под Новосибирском 8-летний мальчик утонул в реке Иня
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#Эмилия Губарева#Дети#Новосибирская область#Общество#Происшествия#Погиб#Утонул
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