Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
8-летний ребенок пропал в Новосибирской области, и его тело позже было найдено в реке Иня рядом с домом, где находились родители школьника. Произошло это возле Березовского сельсовета в СНТ «Заречный» в Новосибирском районе.
Полиция не обнаружила видимых повреждений на теле ребенка, но возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Сейчас, когда лед сходит почти на всех реках, ходить по водоемам - опасно для детей и взрослых. Несовершеннолетние должны находиться под присмотром родителей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.