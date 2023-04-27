Боец из Новосибирской области Валерий Усольцев погиб на СВО

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Усольцев Валерий. Он родился 20 мая 2002 года, обучался в школе № 4 Куйбышевского района и был воспитанником кадетского класса. Усольцева вспоминают как целеустремленного, отзывчивого, доброго человека. Он всегда был активистом спортивных и патриотических мероприятий.
Сразу после окончания школы принял решение служить в армии и поступил на контрактную службу, где с первых дней участвовал в СВО. Бойцом он был неоднократно ранен, но каждый раз возвращался в строй и продолжал исполнять свой воинский долг.
За свою отвагу Валерий Усольцев был награжден высокими званиями, включая медаль "За отвагу", медаль "За воинскую доблесть" и медаль "За боевые отличия".
15 апреля 2023 года в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции, Валерий Усольцев геройски погиб. Церемония прощания с героем состоится 27 апреля 2023 года в ДК им. В.В. Куйбышева.