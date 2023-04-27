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Боец из Новосибирской области Валерий Усольцев погиб на СВО

27 апреля 2023, 01:16
Фото: администрация Куйбышевского района
Мужчина погиб в апреле
На СВО погиб житель Куйбышевского района Новосибирской области Валерий Усольцев, о чем сообщается в администрации района.

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Усольцев Валерий. Он родился 20 мая 2002 года, обучался в школе № 4 Куйбышевского района и был воспитанником кадетского класса. Усольцева вспоминают как целеустремленного, отзывчивого, доброго человека. Он всегда был активистом спортивных и патриотических мероприятий.

Сразу после окончания школы принял решение служить в армии и поступил на контрактную службу, где с первых дней участвовал в СВО. Бойцом он был неоднократно ранен, но каждый раз возвращался в строй и продолжал исполнять свой воинский долг. 

За свою отвагу Валерий Усольцев был награжден высокими званиями, включая медаль "За отвагу", медаль "За воинскую доблесть" и медаль "За боевые отличия".

15 апреля 2023 года в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции, Валерий Усольцев геройски погиб. Церемония прощания с героем состоится 27 апреля 2023 года в ДК им. В.В. Куйбышева.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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