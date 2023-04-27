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С бердчанина сорвали массивную цепочку: идет следствие

27 апреля 2023, 12:23
Фото: istockphoto.com
Местонахождение цепи пока неизвестно

В Бердске с прохожего сорвали массивную золотую цепь

В Бердске произошла драка между двумя прохожими. В ходе конфликта один из мужчин лишился массивной золотой цепочки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В минувшую среду в одну из больниц Бердска обратился пациент с побитым лицом. Позже мужчина рассказал полицейским, что на улице к нему подошел прохожий и спровоцировал на драку. Хулиган набил бердчанину лицо и сорвал с шеи массивную золотую цепочку за 130 тысяч рублей. 

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Благодаря предоставленным приметам сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки нашли 34-летнего новосибирца, уже судимого за грабеж. На допросе задержанный сразу признался во всем. При этом, где находится золотая цепь, пока неизвестно.

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#Бердск#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Драка#Хулиганы#Грабеж#Драгоценности
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