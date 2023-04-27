С бердчанина сорвали массивную цепочку: идет следствие

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В минувшую среду в одну из больниц Бердска обратился пациент с побитым лицом. Позже мужчина рассказал полицейским, что на улице к нему подошел прохожий и спровоцировал на драку. Хулиган набил бердчанину лицо и сорвал с шеи массивную золотую цепочку за 130 тысяч рублей.
Благодаря предоставленным приметам сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки нашли 34-летнего новосибирца, уже судимого за грабеж. На допросе задержанный сразу признался во всем. При этом, где находится золотая цепь, пока неизвестно.