С бердчанина сорвали массивную цепочку: идет следствие

В минувшую среду в одну из больниц Бердска обратился пациент с побитым лицом. Позже мужчина рассказал полицейским, что на улице к нему подошел прохожий и спровоцировал на драку. Хулиган набил бердчанину лицо и сорвал с шеи массивную золотую цепочку за 130 тысяч рублей.