— У нас тут постоянно разборки, вчера вот ОМОН приезжал, шмонал кого-то на рынке. Наркоманы ещё есть, цыган стало много, которые тут бардак устраивают. Да и свалка… Я вот девять дней назад маму похоронила, взяли место на кладбище. Получается, вот так могила и тут же свалка, — говорит жительница этого района, купившая здесь 12 лет назад трехкомнатную квартиру за 2 миллиона рублей.