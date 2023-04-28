Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Жизнь здесь превратилась в борьбу за выживание - с одной стороны района Хилокский рынок, за ним Клещихинское кладбище, с другой - Левобережный мусорный полигон. Полигон, кладбище и рынок разрастаются, буквально поглощая жилмассив - улицы Хилокскую и Малыгина. Заложниками оказались примерно 80 семей, это 250 человек, из которых половина - дети. Расселить эти дома обещают не раньше 2033 года.
Люди пытаются решить этот вопрос самостоятельно, переехав в более благополучные районы, однако продать квартиры по выгодной цене не получается. Некоторые жильцы сдают свои квартиры торговцам, и сами снимают жилье в других районах намного дороже. В свою очередь, арендаторы заселяются десятками человек в небольшие квартиры, устраивают из квартир склады.
Первые обращения к депутатам Новосибирска от жителей этого района были написаны еще в 2007 году - решений по санитарным зонам мусорного полигона и беспределу, который творят торговцы Хилокского рынка, нет до сих пор. Особенно остро стоит проблема соседства с мигрантами, торгующими на рынке и захватившими этот район. Несколько дней назад выходцы из Средней Азии напали на мужчину, возвращавшегося с кладбища вместе с женой, и жестоко избили его.
Торговые ряды идут прямо вдоль улицы, ведущей к рынку, тут и там кафешки и забегаловки с национальной едой. По словам местных жителей, прямо там же забивают скот, а останки разделанных туш, шкуры и кости валяются возле мусорок и домов - их растаскивают собаки. Крысы и тараканы, которых жители домов не могут вывести, потому что им всегда есть, чем поживиться. Никакие санитарные нормы по утилизации отходов при пищевом производстве не соблюдаются.
Но самое сложное для жителей начинается, когда горит свалка, дышать невозможно, особенно страдают аллергики, которые просто задыхаются.
— Доходит до того, что белого света не видно. Как в тумане — так сильно дымит эта свалка. У нас здесь вообще весело жить — и свалка рядом, и кладбище, и Хилокский рынок. Достопримечательностей просто масса! Некоторые люди, которые тут квартиры продают, пишут в объявлении: «Рядом парк». А я думаю, это что, они про кладбище что ли? — рассказала местная жительница Екатерина.
Полигон находится буквально в нескольких сотнях метров от жилых домов, он создан еще по старым требованиям и отравляет не только воздух, но и почву, а также подземные воды, в которые попадают токсичные вещества.
— У нас тут постоянно разборки, вчера вот ОМОН приезжал, шмонал кого-то на рынке. Наркоманы ещё есть, цыган стало много, которые тут бардак устраивают. Да и свалка… Я вот девять дней назад маму похоронила, взяли место на кладбище. Получается, вот так могила и тут же свалка, — говорит жительница этого района, купившая здесь 12 лет назад трехкомнатную квартиру за 2 миллиона рублей.
— Детей возим в школу на Юго-Западном, потому что здесь в классах, в основном, дети мигрантов.
— Поставили забор возле дома, так как раньше здесь постоянно были пьяные драки прямо под окнами, вся территория возле дома была закидана бутылками, мусором, шприцы везде.
— Страшно не то что пешком, даже на машине уже не проедешь. Автобусы из ближнего зарубежья устроили парковку на въезде в частный сектор.
В сети широко обсуждается избиение мужчины толпой мигрантов в районе Хилокского рынка. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах драки мужчины с толпой в Новосибирске. Даже вмешался глава СКР Бастрыкин.