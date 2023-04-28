Новосибирск получит более 1 млрд рублей из областного бюджета

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется ремонт 41 объекта на 189 млн рублей. Также напомним, что в 2024 году начнется благоустройство территории на берегу реки Ини в Первомайском районе. До 31 мая новосибирцы могут выбрать название нового парка. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».