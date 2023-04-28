Новосибирск получит более 1 млрд рублей из областного бюджета

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Дополнительная финансовая поддержка позволит своевременно профинансировать сезонные работы: благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены и другие.
Часть суммы (250 млн рублей) направят на ремонт дорог, 50 млн на ремонт тротуаров, 79 млн рублей выделят на покупку 14 единиц спецтехники. Также финансирование направят на строительство школы на улице Тургенева (166 млн рублей), 109 млн на строительство детсада на Гребенщиков и на другие нужды.
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется ремонт 41 объекта на 189 млн рублей. Также напомним, что в 2024 году начнется благоустройство территории на берегу реки Ини в Первомайском районе. До 31 мая новосибирцы могут выбрать название нового парка. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».
За годы действия национального проекта «Формирование комфортной городской среды» были реконструированы и благоустроены парк «Михайловская набережная», Заельцовский и Затулинский парки, Монумент Славы, парк «Каменка».