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Новосибирск получит более 1 млрд рублей из областного бюджета

28 апреля 2023, 08:49
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Деньги поступят из областного бюджета
Правительство Новосибирской области окажет финансовую поддержку Новосибирску в размере 1 млрд 200 млн рублей, о чем сообщил во время брифинга с журналистами мэр Анатолий Локоть.

Дополнительная финансовая поддержка позволит своевременно профинансировать сезонные работы: благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены и другие.

Часть суммы (250 млн рублей) направят на ремонт дорог, 50 млн на ремонт тротуаров, 79 млн рублей выделят на покупку 14 единиц спецтехники. Также финансирование направят на строительство школы на улице Тургенева (166 млн рублей), 109 млн на строительство детсада на Гребенщиков и на другие нужды.

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По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется ремонт 41 объекта на 189 млн рублей. Также напомним, что в 2024 году начнется благоустройство территории на берегу реки Ини в Первомайском районе. До 31 мая новосибирцы могут выбрать название нового парка. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».

За годы действия национального проекта «Формирование комфортной городской среды» были реконструированы и благоустроены парк «Михайловская набережная», Заельцовский и Затулинский парки, Монумент Славы, парк «Каменка».

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