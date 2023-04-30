Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Депутат Горсовета Новосибирска Антон Бурмистров опубликовал отчет о своих доходах за 2022 год и заявил, что заработал за год 579 тысяч рублей.
Доход его жены в этом году составил 600 тысяч рублей, из которых более трети были получены в виде социальных выплат на уход за ребенком.
Бурмистров работает в небольшой научно-производственной фирме, а должность депутата горсовета является для него неоплачиваемой.
У него нет сбережений в валюте или криптовалюте, а также недвижимости, кроме автомобиля 2018 года выпуска. Он также сообщил, что в пользовании у него и семьи есть квартира, гараж и дача.
Напомним, что также ранее был опубликован доход начальника департаменты мэрии Новосибирска Александра Горштейна.