atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Изображение материала

Депутат Горсовета Новосибирска Антон Бурмистров раскрыл свой доход за 2022 год

30 апреля 2023, 05:39
Фото: Антон Бурмистров, личная страница ВК
Депутат задекларировал доход в полмиллиона рублей

В Новосибирске депутат Горсовета Антон Бурмистров назвал свой доход за 2022 год

Несмотря на то, что декларации о доходах в 2023 году публикуются анонимно, народный избранник Антон Бурмистров все же назвал заработанную за год сумму. Этой информацией он поделился в своем ТГ-канале.

Депутат Горсовета Новосибирска Антон Бурмистров опубликовал отчет о своих доходах за 2022 год и заявил, что заработал за год 579 тысяч рублей.

Доход его жены в этом году составил 600 тысяч рублей, из которых более трети были получены в виде социальных выплат на уход за ребенком.

Бурмистров работает в небольшой научно-производственной фирме, а должность депутата горсовета является для него неоплачиваемой.

У него нет сбережений в валюте или криптовалюте, а также недвижимости, кроме автомобиля 2018 года выпуска. Он также сообщил, что в пользовании у него и семьи есть квартира, гараж и дача.

Напомним, что также ранее был опубликован доход начальника департаменты мэрии Новосибирска Александра Горштейна. 

Раскрыты доходы главы департамента мэрии Новосибирска Горштейна
Узнать подробнее
Депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Декларации#Доход#Депутат#Горсовет#Новосибирск
Подпишитесь
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Вчера, 00:07
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
27 апреля 11:30
«Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска
Вчера, 00:31