Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Инцидент произошел 28 апреля в Бердске. В тот вечер группа подростков устроила дебош возле одного из подъездов на улице Лунной.
Свидетели происшествия рассказали, что молодые люди разбили камеру, пинали двери и перегородки, а также плевали на видеокамеры.
Поэтому автор поста просил провести проверку произошедшего и привлечь всех виновных к ответственности.
В комментариях новосибирцы были шокированы данной новостью. Вот, что говорят сибиряки:
«Выпороть на площади»;
«Когда ж их уже будут заставлять по мимо штрафов и ремонтов, на благо общества трудиться? Пусть бы в наказание улицы мели, туалеты общественные отмывали, харчки от скамеек на остановках»;
«Брошенные, ненужные дети, вот и результат. Видео в полицию надо передать».