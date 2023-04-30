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«Выпороть на площади»: под Новосибирском подростки устроили дебош возле подъезда

30 апреля 2023, 07:14
Фото: ВК/ЧП Новосибирск
Дети разбушевались у подъезда

Под Новосибирском толпа подростков устроила дебош у подъезда дома

Группа подростков устроила дебош возле подъезда в Новосибирской области, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел 28 апреля в Бердске. В тот вечер группа подростков устроила дебош возле одного из подъездов на улице Лунной.

Свидетели происшествия рассказали, что молодые люди разбили камеру, пинали двери и перегородки, а также плевали на видеокамеры.

Поэтому автор поста просил провести проверку произошедшего и привлечь всех виновных к ответственности.

В комментариях новосибирцы были шокированы данной новостью. Вот, что говорят сибиряки:

«Выпороть на площади»;
«Когда ж их уже будут заставлять по мимо штрафов и ремонтов, на благо общества трудиться? Пусть бы в наказание улицы мели, туалеты общественные отмывали, харчки от скамеек на остановках»;
«Брошенные, ненужные дети, вот и результат. Видео в полицию надо передать».
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#Эмилия Губарева#Дети#Школьники#Подростки#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Бердск
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