Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Возвращавшийся домой из небольшого путешествия по Узбекистану новосибирской блогер Василий Баранов снял из иллюминатора самолета вид на Новосибирск, затянутый смогом. "Что у вас тут с воздухом?", - такой подписью блогер сопроводил короткий ролик. "Апокалипсис", - коротко ответил ему один из подписчиков.
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что причиной задымления являются лесные пожары, которые происходят в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.