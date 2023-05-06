Возвращавшийся домой из небольшого путешествия по Узбекистану новосибирской блогер Василий Баранов снял из иллюминатора самолета вид на Новосибирск, затянутый смогом. "Что у вас тут с воздухом?", - такой подписью блогер сопроводил короткий ролик. "Апокалипсис", - коротко ответил ему один из подписчиков.