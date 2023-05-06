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Блогер показал смог над Новосибирском с высоты птичьего полета

6 мая 2023, 04:43
Фото: 1MI
Причина смога - лесные пожары в соседних регионах

В Новосибирске блогер снял смог над городом из самолета

Блогер Василий Баранов снял накрывший Новосибирск смог из иллюминатора самолета

Возвращавшийся домой из небольшого путешествия по Узбекистану новосибирской блогер Василий Баранов снял из иллюминатора самолета вид на Новосибирск, затянутый смогом. "Что у вас тут с воздухом?",  - такой подписью блогер сопроводил короткий ролик. "Апокалипсис", - коротко ответил ему один из подписчиков.

Видео: https://t.me/baranovmovie

Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что причиной задымления являются лесные пожары, которые происходят в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.

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#Воздух#Смог#Вонь#Экология#Новосибирск#Видео
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