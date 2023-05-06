На принудительные работы можно "уйти" по преступлениям небольшой и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов. Кроме того, осужденные платят из своего кармана за комунальные услуги и по исполнительным листам, которые есть у большинства из них. В результате на руки постояльцы исправительных центров получают ничтожные суммы. Прожить месяц на эти деньги, не нарушая закон, достаточно проблематично. И это еще одна причина, почему законопослушные граждане не хотят подобного соседства.