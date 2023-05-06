Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Более 60 жителей деревни Шибково в Искитимском районе приняли участие в согласованном митинге против планов организовать в поселении исправительный центр для осужденных. Предполагается, что эти люди будут работать на производстве "Новосибирской птицефабрики", которая испытывает кадровый голод. Учитывая то, что режим исправительного центра не предусматривает строгих условий охраны и подразумевает свободный выход постояльцев за территорию, люди категорически против такого соседства.
В ходе акции протеста депутат горсовета Исктима Елена Гладышева сообщила, что накануне поздно вечером "на самом высоком уровне" было принято решение отказаться от планов размещения исправительного центра на территории деревни. Однако пока никаких официальных документов об этом людям не предоставили.
"Мы пока верим, ну дальше будем смотреть", - сообщил редакции гражданский активист Артем Фролов, отметив, что аналогичное решение принято и в отношении размещения исправительного центра на территории самого Искитима.
Скандал вокруг возможного появления исправительных центров для осужденных в Искитимском районе продолжается с лета 2022 года. Тогда, после бурного возмущения жителей, глава Искитима Сергей Завражин заявил, что подобного учреждения в городе не будет. Что не помешало вернуться к подобным планам весной 2023.
Предположительно, идею создания исправительных центров лоббирует авторитетный предприниматель Владимир Голубев из Бердска. Именно при его содействии был открыт первый подобный центр в Искитимском районе в феврале 2022 года. Люди, которых там разместили, работали на кирпичном заводе, принадлежащем Голубеву.
Исправительные центры представляют собой определенные объекты в подчинении ФСИН, в которых осужденные, отправленные на принудительные работы, проживают весь назначенный им срок (60.1 УИК). Обобщенно – это огражденная, охраняемая территория с общежитием и служебными постройками. С территории может быть свободный выход из центра по выходным, на входе – вахтер, не такой строгий досмотр, как в колонии и в целом более мягкие условия жизни.
На принудительные работы можно "уйти" по преступлениям небольшой и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов. Кроме того, осужденные платят из своего кармана за комунальные услуги и по исполнительным листам, которые есть у большинства из них. В результате на руки постояльцы исправительных центров получают ничтожные суммы. Прожить месяц на эти деньги, не нарушая закон, достаточно проблематично. И это еще одна причина, почему законопослушные граждане не хотят подобного соседства.