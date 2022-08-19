В пятницу, 19 августа, мэр города города Искитим Сергей Завражин в ходе экстренного брифинга заявил: "Исправительный центр в Шипуновском микрорайоне Искитима открываться не будет. На этом предлагаю поставить точку".
Глава муниципалитета пояснил, что решение принято после встречи с жителями микрорайона 17 августа, где несколько сот искитимцев выразили возмущение планами по открытию исправительно центра на базе "Новосибирской птицефабрики". По словам Завражина, в адрес компании было выслано официальное письмо с предложением отказаться от труда заключенных.
В свою очередь, заместитель гендиректора "Новосибирской птицефабрики" Галина Лупанова сообщила, что фабрика отказывается от проекта по привлечению осужденных на производство. В адрес руководства регионального управления ГУФСИН уже отправлено соответствующее уведомление. Все оборудование, которое было завезено в общежитие факбрики, расположенное на улице Прорабская, где и планировали организовать исправительный центр, будет в ближайшее время вывезено. Здание планируется использовать, как и ранее, для размещения иногородних специалистов.
При этом Галина Лупанова подчеркнула, что предприятие продолжает испытывать острый кадровый дефицит, который планировалось закрыть за счет привлечения заключенных. Она не исключила, что руководство "Новосибирской птицефабрики" подготовит новое нестандартное решение, чтобы ликвидировать кадровый голод.
Скандал вокруг возможного открытия в Искитиме исправительного центра, подопечные которого должны были работать в цехах "Новосибирской птицефабрики", разгорелся более недели назад. Предполагалось, что на базе общежития птицефабрики разместят 50 заключенных, отбывших большую часть срока. В ходе встречи с возмущенными искитимцами 17 августа представитель управления ГУФСИН по Новосибирской области Денис Репной назвал такой центр "социальным учреждением". В ответ горожане заметили, что среди постояльцев этого центра могут оказаться убийцы, насильники и наркоманы. В нескольких десятках от здания общежития расположены детский сад, игровая детская площадка, школа и жилые дома.
"Небезызвестно, какой контингент отбывает принудительные работы: среди них лица с наркозависимостью, хулиганы, больные туберкулезом и СПИДом, а также заключенные, отбывшие часть срока, совершившие преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбой, изнасилование, убийство и тому прочее. Эти люди будут иметь возможность выхода в город – на улицы, по которым ходят наши дети. Эти люди будут обращаться в наши поликлиники и больницы, а врачей в Искитиме, и так катастрофически не хватает. Этим людям город должен предоставить рабочие места, которых не хватает вполне законопослушным горожанам. Размещение исправительного центра резко ухудшит криминогенную обстановку в нашем городе. Мы опасаемся за здоровье и будущее наших детей, за формирование их личности", - говорится в электронной петиции, созданной жителями Искитима. На текущий момент под ней собрано около 850 подписей. Еще около 600 подписей против открытия исправительного центра было собрано на улицах города.
Однако, вряд ли в скандале с открытием исправительного центра поставлена точка. Скорее, жирное многоточие. Система подобных учреждений весьма актуальна для ГУФСИН, которое не может обеспечить работой на территории колоний всех заключенных. Первый подобный центр был открыт в Искитимском районе в феврале 2022 года при активном содействии авторитетного предпринимателя из Бердска Владимира Голубева. 100 человек, которые там размещены, работают на кирпичном заводе, принадлежащем Голубеву. Он же приложил руку к созданию центра для заключенных, которых планировалось задействовать на "Новосибирской птицефабрике", утверждает издание "Весь Искитим".
На текущий момент в Новосибирской области действует уже пять исправительных центров, рассчитанных суммарно на 455 мест. Очевидно, что потребность в трудоустройстве осужденных в региональном управлении исполнения наказаний гораздо выше.
Исправительные центры представляют собой определенные объекты в подчинении ФСИН, в которых осужденные, отправленные на принудительные работы, проживают весь назначенный им срок (60.1 УИК). Обобщенно – это огражденная, охраняемая территория с общежитием и служебными постройками. С территории может быть свободный выход из центра по выходным, на входе – вахтер, не такой строгий досмотр, как в колонии и в целом более мягкие условия жизни. На принудительные работы можно "уйти" по преступлениям небольшой и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов.
Исправительные центры представляют собой определенные объекты в подчинении ФСИН, в которых осужденные, отправленные на принудительные работы, проживают весь назначенный им срок (60.1 УИК). Обобщенно – это огражденная, охраняемая территория с общежитием и служебными постройками. С территории может быть свободный выход из центра по выходным, на входе – вахтер, не такой строгий досмотр, как в колонии и в целом более мягкие условия жизни.
На принудительные работы можно "уйти" по преступлениям небольшой и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов.