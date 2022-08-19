Исправительные центры представляют собой определенные объекты в подчинении ФСИН, в которых осужденные, отправленные на принудительные работы, проживают весь назначенный им срок (60.1 УИК). Обобщенно – это огражденная, охраняемая территория с общежитием и служебными постройками. С территории может быть свободный выход из центра по выходным, на входе – вахтер, не такой строгий досмотр, как в колонии и в целом более мягкие условия жизни.

На принудительные работы можно "уйти" по преступлениям небольшой и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов.