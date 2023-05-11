Аналитики предсказали, когда в Новосибирске зарплата достигнет 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Специалисты исследовательского центра РИА Рейтинг проанализировали данные о зарплатах по всей России и пришли к выводу, что более половины работников в Новосибирской области будут зарабатывать 100 тыс. рублей в среднероссийских ценах через 10,8 лет. К 6,7 годам такую зарплату получат четверть работников, а к 15 годам — три четверти. Однако, данный регион занимает только 45 место из 85 субъектов РФ.
Также стало известно, что лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь половина работников будет получать зарплату в таком размере уже через 2,7 года. Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область соответственно, где зарплата половины работников достигнет указанной отметки через 5-6 лет.
Самыми медленными в росте зарплат оказались Чеченская республика, Ингушетия и Кабардино-Балкария со значениями 17,5 лет, 17,3 года и 15,8 лет.
Тем не менее, среднегодовые темпы роста номинальных зарплат в Новосибирской области за последние 5 лет составляли 9,2%, что является положительным показателем. Если такие темпы сохранятся в будущем, то через 12,2 года около половины работников в Новосибирской области будут получать зарплату в размере 100 тыс. рублей в среднероссийских ценах.