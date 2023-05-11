Аналитики предсказали, когда в Новосибирске зарплата достигнет 100 тысяч рублей

Специалисты исследовательского центра РИА Рейтинг проанализировали данные о зарплатах по всей России и пришли к выводу, что более половины работников в Новосибирской области будут зарабатывать 100 тыс. рублей в среднероссийских ценах через 10,8 лет. К 6,7 годам такую зарплату получат четверть работников, а к 15 годам — три четверти. Однако, данный регион занимает только 45 место из 85 субъектов РФ.