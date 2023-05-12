Убийца зарезал сокамерника в колонии Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве в исправительной колонии, которое мог совершить 37-летний мужчина, уже отбывающий наказание за другое убийство.
В соответствии с данными следствия, 1 марта 2023 года утром он отвел мужчину, отбывающего наказание, в столовую для разговора, и нанес ему не менее трех ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота из-за личной неприязни.
Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений. В настоящее время собрано достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.