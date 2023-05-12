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Убийца зарезал сокамерника в колонии Новосибирской области

12 мая 2023, 08:40
Фото: 1MI
Обвиняемый подозревается в еще одном убийстве

В Новосибирской области убийца зарезал сокамерника в исправительной колонии

Осужденный за убийство сибиряк зарезал своего сокамерника, теперь его снова будут судить, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве в исправительной колонии, которое мог совершить 37-летний мужчина, уже отбывающий наказание за другое убийство.

В соответствии с данными следствия, 1 марта 2023 года утром он отвел мужчину, отбывающего наказание, в столовую для разговора, и нанес ему не менее трех ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота из-за личной неприязни.

Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений. В настоящее время собрано достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Колония#Тюрьма#Суд#Криминал#Происшествия#Общество#Новосибирская область
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