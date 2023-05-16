Во вторник, 16 мая, начинаются испытания трубопроводов в зоне ТЭЦ-4. Из-за этого у 482 потребителей в Калининском районе будет отключена горячая вода, сообщили в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска. В зону испытаний попадают дома по улицам Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.