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В Калининском районе Новосибирска 16 мая отключат горячую воду

16 мая 2023, 03:15
Фото: 1MI
Горячей воды не будет до 28 мая

Какие улицы попадают под отключение горячей воды 16 мая в Калининском районе

Испытания тепловых сетей на прочность начинаются в зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды останутся почти 500 домов

Во вторник, 16 мая, начинаются испытания трубопроводов в зоне ТЭЦ-4. Из-за этого у 482 потребителей в Калининском районе будет отключена горячая вода, сообщили в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска. В зону испытаний попадают дома по улицам Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

По данным СГК, максимальный срок отсутствия горячей воды  - 28 мая включительно.

 

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