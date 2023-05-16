«Залипла в телефон»: сибирячка требует миллион за сбитого во дворе сына

В Заельцовский районный суд уже подан иск о компенсации ущерба в размере миллиона рублей, заявление поддержано прокуратурой. По мнению адвоката семьи, есть шанс обжаловать и отказ в возбуждении уголовного дела. К слову, сама ответчица не пришла на первое заседание.