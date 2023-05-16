«Залипла в телефон»: сибирячка требует миллион за сбитого во дворе сына

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Инцидент произошел 5 сентября прошлого года во дворе дома №109 по улице Жуковского. Мальчик побежал в сторону подъезда и сразу же попал под колеса автомобиля Ford Focus.
«Появилась во дворе минут через десять. Сын сидел в крови, плакал и держался за голову. Возле автомобиля тоже была кровь», - цитирует мать пострадавшего ребенка «КП-Новосибирск».
Семилетний школьник получил переломы костей левой голени со смещением, ушиб головы. По мнению матери, у сына серьезно пострадало зрение. Причиной этого якобы стал удар головой об асфальт из-за резкого удара об машину.
При этом следователи отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что первоклассник переходил дорогу вне пешеходной зоны, а мусорные баки помешали водителю его заметить. За рулем сидела шестидесятилетняя пенсионерка, проживающая в соседнем подъезде.
За все время женщина ничем не помогла семье и даже не дала денег на лечение. Сибирячка считает, что ДТП произошло по ее вине.
«У нас двор небезопасный для детей. У водителя был шанс затормозить. Но она тупо залипла в телефон», - полагает мать.
В Заельцовский районный суд уже подан иск о компенсации ущерба в размере миллиона рублей, заявление поддержано прокуратурой. По мнению адвоката семьи, есть шанс обжаловать и отказ в возбуждении уголовного дела. К слову, сама ответчица не пришла на первое заседание.