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Мэр Новосибирска назвал сроки восстановления лестницы на Речном вокзале

19 мая 2023, 08:40
Фото: тг-канал "Сибирь-медиа"
Лесницу не могут отремонтировать с прошлого года
Анатолий Локоть сообщил, что лестницу восстановят в ближайшее время, и назвал виновных в срыве запланированных сроков ремонта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что затянувшийся ремонт пешеходной лестницы в районе станции метро «Речной вокзал» будет завершен в ближайшее время.

«Поставил задачу в ближайшие недели, без всяких ссылок на подрядчиков, решить эту проблему. К Дню города все должно быть отремонтировано», - заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 19 мая.

Вину за пребывающую в неприглядном состоянии лестницу Локоть возложил на городской департамент транспорта, который в прошлом году не справился с организацией реконструкции лестницы, сославшись на недобросовестных подрядчиков.

Сейчас на ремонт объявлен новый конкурс, а стоимость работ увеличена с 400 тысяч рублей до 1,2 миллиона.

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#Артем Шершнев#Мэр#Лестница#Речной вокзал#Город#Новосибирск
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