Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что затянувшийся ремонт пешеходной лестницы в районе станции метро «Речной вокзал» будет завершен в ближайшее время.
«Поставил задачу в ближайшие недели, без всяких ссылок на подрядчиков, решить эту проблему. К Дню города все должно быть отремонтировано», - заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 19 мая.
Вину за пребывающую в неприглядном состоянии лестницу Локоть возложил на городской департамент транспорта, который в прошлом году не справился с организацией реконструкции лестницы, сославшись на недобросовестных подрядчиков.
Сейчас на ремонт объявлен новый конкурс, а стоимость работ увеличена с 400 тысяч рублей до 1,2 миллиона.